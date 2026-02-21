Papás en Puebla desaparecen: buscan a Karina y Alexandro
Alejandro Agustín Tello Olmedo y Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz desaparecieron el 19 de febrero de 2026 en la colonia Bella Vista, en Puebla.
Los padres de familia Alejandro Agustín Tello Olmedo y Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz fueron reportados como desaparecidos en Puebla desde el 19 de febrero de 2026.
La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla activó el protocolo para la localización de ambos, quienes fueron vistos por última vez en la colonia Bella Vista.
Gobierno de Puebla confirma desaparición de padres
La desaparición de Alejandro Agustín Tello Olmedo y Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz fue confirmada por el gobierno de Puebla, a través de las fichas de búsqueda de ambos.
Alejandro Agustín Tello Olmedo
- Mide 1.70 metros aproximadamente
- Tiene 50 años de edad
- Es de complexión media
- Tez morena clara
- Cabello corto y chino
- Castaño
- Cara ovalada
- Mentón ovalado
- Orejas medianas
- Frente amplia
- Cejas semipobladas
- Ojos medianos y café claro
- Nariz grande, base ancha
- Boca mediana
- Labios delgados
Vestía una camisa de manga larga azul claro, un pantalón de mezclilla azul marino, zapatos color café y usa lentes.
Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz
- Mide 1.50 metros aproximadamente
- Tiene 50 años
- Es de complexión media
- Tez blanca
- Cabello lacio y largo al hombro, teñido de color café
- Cara ovalada
- Mentón ovalado
- Orejas medianas
- Frente amplia
- Cejas semipobladas
- Ojos grandes y color café claro
- Nariz mediana respingada
- Boca mediana
- Labios delgados
Vestía un suéter afelpado, traía puesto un vestido y tenis blancos.
📢 Comisión de Búsqueda acompaña acciones activas ante reporte de personas no localizadas@armentapuebla_ @busquedagobpue— Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) February 20, 2026
📰 https://t.co/pxAF5HTZxO#PensarEnGrande #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/nmGmVCitMG
Instituto pide ayuda para encontrar a papás desaparecidos en Puebla
El Instituto Oriente de Puebla publicó en redes sociales un mensaje en el que pidió ayuda para localizar a ambos padres de familia de dicha escuela.
“Con profunda preocupación y solidaridad, el Instituto Oriente de Puebla hace del conocimiento público la situación que atraviesan dos padres de familia muy apreciados de nuestra comunidad (…) nuestra institución se une en oración y apoyo con sus hijos y toda su familia. Ante este difícil momento, hacemos un llamado urgente a la Fiscalía y a la corresponsabilidad ciudadana para su pronta aparición”, publicó.
El instituto compartió los canales de contacto para poder brindar información a las autoridades que ayude a la pronta localización de Alejandro Agustín Tello Olmedo y Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz, que son:
• WhatsApp: 22.12.83.81.42
• Teléfonos: 22.22.14.64.02 y 22.22.14.64.05
• Correos electrónicos: boletin.protocolo.alba.fge@fiscalia.puebla.gob.mx y boletin.desaparecidos.fgep@fiscalia.puebla.gob.mx