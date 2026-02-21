Papás en Puebla desaparecen: buscan a Karina y Alexandro

Los padres de familia Alejandro Agustín Tello Olmedo y Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz fueron reportados como desaparecidos en Puebla desde el 19 de febrero de 2026.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla activó el protocolo para la localización de ambos, quienes fueron vistos por última vez en la colonia Bella Vista.

Gobierno de Puebla confirma desaparición de padres

La desaparición de Alejandro Agustín Tello Olmedo y Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz fue confirmada por el gobierno de Puebla, a través de las fichas de búsqueda de ambos.

Alejandro Agustín Tello Olmedo



Mide 1.70 metros aproximadamente

Tiene 50 años de edad

Es de complexión media

Tez morena clara

Cabello corto y chino

Castaño

Cara ovalada

Mentón ovalado

Orejas medianas

Frente amplia

Cejas semipobladas

Ojos medianos y café claro

Nariz grande, base ancha

Boca mediana

Labios delgados

Vestía una camisa de manga larga azul claro, un pantalón de mezclilla azul marino, zapatos color café y usa lentes.

Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz



Mide 1.50 metros aproximadamente

Tiene 50 años

Es de complexión media

Tez blanca

Cabello lacio y largo al hombro, teñido de color café

Cara ovalada

Mentón ovalado

Orejas medianas

Frente amplia

Cejas semipobladas

Ojos grandes y color café claro

Nariz mediana respingada

Boca mediana

Labios delgados

Vestía un suéter afelpado, traía puesto un vestido y tenis blancos.

Instituto pide ayuda para encontrar a papás desaparecidos en Puebla

El Instituto Oriente de Puebla publicó en redes sociales un mensaje en el que pidió ayuda para localizar a ambos padres de familia de dicha escuela.

“Con profunda preocupación y solidaridad, el Instituto Oriente de Puebla hace del conocimiento público la situación que atraviesan dos padres de familia muy apreciados de nuestra comunidad (…) nuestra institución se une en oración y apoyo con sus hijos y toda su familia. Ante este difícil momento, hacemos un llamado urgente a la Fiscalía y a la corresponsabilidad ciudadana para su pronta aparición”, publicó.

El instituto compartió los canales de contacto para poder brindar información a las autoridades que ayude a la pronta localización de Alejandro Agustín Tello Olmedo y Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz, que son:

• WhatsApp: 22.12.83.81.42

• Teléfonos: 22.22.14.64.02 y 22.22.14.64.05

• Correos electrónicos: boletin.protocolo.alba.fge@fiscalia.puebla.gob.mx y boletin.desaparecidos.fgep@fiscalia.puebla.gob.mx