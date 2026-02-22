Operador pierde la vida mientras trabajaba tras infarto en Quintana Roo

Un operador del transporte público murió el viernes 20 de febrero tras sufrir un presunto infarto mientras conducía su unidad sobre la avenida Kukulkán, en Cancún, Quintana Roo.

El hecho provocó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones viales en una de las zonas más transitadas del destino turístico.

Pierde la vida al volante por un infarto

Momentos de angustia vivieron los pasajeros de un camión de transporte público, cuando el conductor de la unidad perdió la vida tras sufrir un presunto paro cardíaco mientras manejaba su unidad sobre la avenida Kukulkán, en Cancún, Quintana Roo.

El hecho ocurrió cuando el operador cubría su ruta habitual y comenzó a sentirse mal al volante. De acuerdo con los primeros reportes, l ogró orillar el autobús para evitar un accidente de mayores dimensiones, lo que permitió que los pasajeros descendieran sin lesiones.

Salvó a los pasajeros antes de partir...



En #Cancún, #QuintanaRoo, un chofer se desvaneció cuando circulaba por la avenida Kukulcán.



Antes de fallecer por el infarto que sufrió, logró estacionar la unidad; equipos de emergencia levantaron su cuerpo. pic.twitter.com/VETsIvITP5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 21, 2026

Testigos señalaron que el chofer presentó un malestar repentino y, aunque intentó mantenerse en control, terminó por desvanecerse dentro de la unidad.

Tras el llamado de auxilio, paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La situación generó movilización de cuerpos de emergencia y presencia policial en la zona, así como afectaciones viales temporales mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Conductor pierde la vida tras chocar por un infarto

Un hombre perdió la vida luego de sufrir un infarto mientras conducía una camioneta de carga y chocar contra un poste en el cruce de Lorenzo Boturini y la calle Clavijero, en la colonia La Tránsito en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba por la zona cuando comenzó a sentirse mal al volante, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y se impactara contra un poste, lo que derivó en que el vehículo detuviera su marcha.

Testigos señalaron que el hombre aún se encontraba inconsciente dentro de la camioneta, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de una ambulancia.

Algunas personas que se encontraban en el lugar iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras arribaban los servicios de emergencia.

A la llegada de los paramédicos, se continuó con las maniobras de resucitación; sin embargo, el infarto no pudo ser revertido y se confirmó el fallecimiento del conductor en el sitio. La zona registró movilización de cuerpos de emergencia mientras se realizaban las diligencias correspondientes.