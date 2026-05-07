Hantavirus en México: Estados donde habitan roedores portadores y especies identificadas

Gracias a investigaciones de la UNAM y la Universidad de Hokkaido en Japón, se puede saber mucho más sobre el hantavirus en México, sobre los animales que lo portan y los estados donde se encuentran, mayormente.

En la república mexicana hay 235 especies de roedores, y solo una pequeña fracción se contagia de hantavirus y los científicos llevan años rastreando.

De sueño a pesadilla



Un viaje de lujo por la Antártida se convirtió en tragedia tras un brote de Hantavirus a bordo del crucero MV Hondius.



Más de 150 personas permanecen varadas frente a las costas de Cabo Verde para evitar que el brote llegue a tierra. La OMS confirmó al… pic.twitter.com/h6MjQqDvfs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

Estados de México donde han encontrado hantavirus

El primer hallazgo de un roedor con hantavirus ocurrió en 2004 en Playa de Oro, Colima, donde se identificó el llamado "Hantavirus Oro". Años después, las investigaciones se movieron hacia el centro y sur, detectando el Virus Huitzilac en Morelos y los virus Montano y Carrizal en las zonas montañosas de Guerrero.

Estos virus no están en el aire de las ciudades, sino en nichos ecológicos específicos del campo mexicano.

¿Qué especies pueden contagiarte de hantavirus en México?

Es importante aclarar que no se trata de la rata común que puedes encontrar en las alcantarillas o en ciertas zonas. Los portadores pertenecen a una familia llamada Cricetidae. Entre ellos destaca el ratón venado (Peromyscus maniculatus), famoso en toda América, y otras especies con nombres curiosos como el ratón azteca o el ratón de los volcanes.

Estos animales son "reservorios", lo que significa que cargan el virus toda su vida sin presentar síntomas; son simplemente sus transportistas naturales en la naturaleza.

Encuentran anticuerpos humanos contra el hantavirus

Un dato fascinante de las investigaciones es que en Yucatán se detectaron personas con anticuerpos de hantavirus. ¿Qué significa esto? Que en algún momento de sus vidas estuvieron en contacto con el patógeno, pero su sistema inmune lo derrotó sin que siquiera se dieran cuenta o presentaran una enfermedad grave. Esto demuestra que el virus circula en el ambiente de forma silenciosa y que, afortunadamente, no siempre deriva en complicaciones.

¿Cómo se mueve el hantavirus en México?

El riesgo de contacto aumenta principalmente por nuestras actividades. Al talar bosques, construir en zonas vírgenes o por los efectos del cambio climático, los hábitats de estos ratones cambian. Al verse obligados a migrar, entran en contacto con otras especies o se acercan más a los asentamientos humanos.

El virus se transmite principalmente cuando respiramos polvo contaminado con restos de su orina o excrementos en lugares cerrados, como bodegas o cabañas que han estado abandonadas por mucho tiempo.

¿Qué hacer para estar prevenidos del hantavirus?

Si vas a limpiar un lugar que ha estado cerrado y donde sospechas que hubo ratones, no barras en seco. Lo ideal es mojar el piso con agua y cloro para que el polvo no vuele.

La ciencia mexicana, junto con institutos como el INER, sigue analizando casos de neumonías atípicas para descartar que este virus esté pasando inadvertido.