¿Qué es el Happy Slapping? Cómo identificar y denunciar el bullying en redes sociales
El Happy Slapping consiste en grabar agresiones para difundirlas en redes. Identifica esta violencia digital y cómo denunciar ante la PDI de la FGJCDMX.
El fenómeno del happy slapping ha encendido las alarmas de las autoridades capitalinas. Esta práctica, consiste en videograbar agresiones físicas, verbales o sexuales para después difundirlas en redes sociales. Conoce de qué manera identificar y denunciar este tipo de agresiones.
¿Cómo identificar y denunciar el Happy Slapping?
La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México ha emitido una serie de lineamientos para que la ciudadanía sepa cómo reaccionar ante estos casos y evitar que el contenido siga vulnerando a las víctimas.
Puntos clave para identificarlo:
- La agresión es premeditada: Se busca provocar o capturar un ataque (bofetadas, empujones o insultos).
- Objetivo de exposición: El fin principal es compartir el video en redes sociales para obtener interacciones.
- Vulneración de la víctima: Se ignora el consentimiento y se expone la integridad de la persona afectada.
El Happy Slapping, consiste en una grabación de una agresión física, verbal o sexual y luego su difusión online para ganar popularidad. Si eres testigo de algún caso, en la #PDI te escuchamos. Identifica y en caso de ser víctima no olvides realizar tú #Denuncia. pic.twitter.com/xClYzcTixV— Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) April 18, 2026
¿Qué hacer si eres testigo o víctima?
Si detectas este tipo de material o eres el afectado, la FGJCDMX recomienda:
- No compartir el contenido: Evita que el video se vuelva viral, ya que esto aumenta el daño a la víctima.
- Denunciar digitalmente: Puedes iniciar el proceso a través del portal denunciadigital.cdmx.gob.mx.
- Orientación telefónica: Comunícate al número (55) 5200 9000 para recibir asesoría directa.