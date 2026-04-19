¿Qué es el Happy Slapping? Cómo identificar y denunciar el bullying en redes sociales

El fenómeno del happy slapping ha encendido las alarmas de las autoridades capitalinas. Esta práctica, consiste en videograbar agresiones físicas, verbales o sexuales para después difundirlas en redes sociales. Conoce de qué manera identificar y denunciar este tipo de agresiones.

¿Cómo identificar y denunciar el Happy Slapping?

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México ha emitido una serie de lineamientos para que la ciudadanía sepa cómo reaccionar ante estos casos y evitar que el contenido siga vulnerando a las víctimas.

Puntos clave para identificarlo:



La agresión es premeditada: Se busca provocar o capturar un ataque (bofetadas, empujones o insultos).

Se busca provocar o capturar un ataque (bofetadas, empujones o insultos). Objetivo de exposición: El fin principal es compartir el video en redes sociales para obtener interacciones.

El fin principal es compartir el video en redes sociales para obtener interacciones. Vulneración de la víctima: Se ignora el consentimiento y se expone la integridad de la persona afectada.

El Happy Slapping, consiste en una grabación de una agresión física, verbal o sexual y luego su difusión online para ganar popularidad. Si eres testigo de algún caso, en la #PDI te escuchamos. Identifica y en caso de ser víctima no olvides realizar tú #Denuncia. pic.twitter.com/xClYzcTixV — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) April 18, 2026

¿Qué hacer si eres testigo o víctima?

Si detectas este tipo de material o eres el afectado, la FGJCDMX recomienda:

