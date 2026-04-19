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¿Qué es el Happy Slapping? Cómo identificar y denunciar el bullying en redes sociales

El Happy Slapping consiste en grabar agresiones para difundirlas en redes. Identifica esta violencia digital y cómo denunciar ante la PDI de la FGJCDMX.

Happy Slapping: Qué es y cómo denunciar esta modalidad de bullying en CDMX
Happy Slapping: Qué es y cómo denunciar esta modalidad de bullying en CDMX|Pexels

Escrito por: Alejandra Gómez

El fenómeno del happy slapping ha encendido las alarmas de las autoridades capitalinas. Esta práctica, consiste en videograbar agresiones físicas, verbales o sexuales para después difundirlas en redes sociales. Conoce de qué manera identificar y denunciar este tipo de agresiones.

¿Cómo identificar y denunciar el Happy Slapping?

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México ha emitido una serie de lineamientos para que la ciudadanía sepa cómo reaccionar ante estos casos y evitar que el contenido siga vulnerando a las víctimas.

Puntos clave para identificarlo:

  • La agresión es premeditada: Se busca provocar o capturar un ataque (bofetadas, empujones o insultos).
  • Objetivo de exposición: El fin principal es compartir el video en redes sociales para obtener interacciones.
  • Vulneración de la víctima: Se ignora el consentimiento y se expone la integridad de la persona afectada.

¿Qué hacer si eres testigo o víctima?

Si detectas este tipo de material o eres el afectado, la FGJCDMX recomienda:

  1. No compartir el contenido: Evita que el video se vuelva viral, ya que esto aumenta el daño a la víctima.
  2. Denunciar digitalmente: Puedes iniciar el proceso a través del portal denunciadigital.cdmx.gob.mx.
  3. Orientación telefónica: Comunícate al número (55) 5200 9000 para recibir asesoría directa.
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