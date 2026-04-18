Caso Edith Guadalupe: revelan existencia de nuevo VIDEO de otro posible implicado

El caso por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, hallada sin vida tras acudir a una cita de trabajo en la Ciudad de México (CDMX), podría dar un giro totalmente distinto tras la captura Juan Jesús "N", vigilante del edificio donde fue encontrada sin vida la joven de 21 años.

El hombre fue detenido ayer horas después de confirmarse que la mujer fue encontrada sin vida luego de estar desaparecida desde el 15 de abril de 2026 al salir de su casa en Iztapalapa y abordar un mototaxi por aplicación al edificio el la alcaldía Benito Juárez.

Abogado de presunto feminicida revela existencia de nuevo video

Esta tarde se lleva a cabo la audiencia inicial del presunto feminicida, en donde se reveló la existencia de un nuevo video en el que otro hombre estaría relacionado con el caso, de acuerdo con Julián Ortega, abogado de Juan Jesús "N".

A decir de la defensa del vigilante del edificio, existe tal grabación en la que un hombre agrede sexualmente a una mujer, todo esto días antes de darse a conocer el caso de Edith Guadalupe.

"Días antes antes, un sujeto en un elevador, sube a una dama le da un beso en el cachete y le acaricia la parte trasera, quien concordaría con una persona que tiende a molestar a las mujeres o agredirlas sexualmente", expresó el abogado afuera de los juzgados del Poder Judicial.

#LoÚltimo | Julián Ortega, abogado de Juan Jesús "N", señalado por el feminicidio de Edith Guadalupe, indicó que existirían metrajes de otro presunto implicado en el crimen.



Ortega declaró que en grabaciones de vigilancia otro sujeto fue visto en el elevador, quien tendría… pic.twitter.com/UWkXUF80mi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2026

"Mi hijo no fue": padre de vigilante acusado de feminicidio de Edith Guadalupe

Afuera de los juzgados en calle Doctor Lavista 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, el papá del presunto feminicida aseguró que su hijo no tuvo nada qué ver con este crimen y es inocente.

"Nosotros estamos seguros que mi hijo no fue, porque es un muchacho muy noble, muy trabajador y responsable con su familia, no es agresivo. Estamos conscientes de lo sucedido". expresó. mientras que la mamá del detenido comentó que su hijo habría sido amenazado.

"Siento que él fue amenazado porque yo lo conozco, es mi hijo y yo le veo su cara y él no es así, él no es así y temo por su seguridad", dijo.

#AlMomento | Padres de Juan Jesús "N" piden justicia para el caso de Edith Guadalupe, tras declarar que no creen que su hijo sea el responsable del feminicidio. pic.twitter.com/xxE9g4UC30 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2026

Presunto feminicida de Edith Guadalupe habría sido agredido

El abogado de Juan Jesús "N" dio a conocer que su representado "tiene signos de que fue golpeado", por lo que hablará con él y en caso de confirmarse que fue agredido en el momento de la detención por agentes de la Policía de Investigación (PDI) o alguna otra autoridad, iniciar un procedimiento por tortura.

