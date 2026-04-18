Suspensión judicial salva al “Güero Palma”: ordenan atención médica en El Altiplano

Un juez federal concedió una suspensión a Jesús Héctor Palma Salazar, “Güero Palma”, tras presentar una demanda de amparo y se ordenó atención médica por su estado de salud grave en el penal de El Altiplano.

Juez ordenó brindar atención médica a el “Güero Palma” en el Antiplano

¿Qué pasa con Palma? Un juez federal ordenó brindar atención médica de forma inmediata a Héctor Palma Salazar, el "Güero Palma", quien se encuentra en el penal del Altiplano, luego de que el propio interno diera a conocer que su estado de salud es delicado y que no ha recibido atención médica adecauda.

Esta resolución fue emitida por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien concedió una suspendión de oficio tras una demanda de amparo presentada por el interno Palma Salazar.

#URGENTE | Un juez federal concedió una suspensión a Jesús Héctor Palma Salazar, “Guero Palma”, tras presentar una demanda de amparo y se ordenó atención médica por su estado de salud grave en el penal de El Altiplano. pic.twitter.com/MgIroxrnJh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2026

El "Güero Palma" acusó que desde el 13 de abril ha sido ignorado por el área médica del CEFERESO Número 1, conocido como el Altiplano.

¿De qué está enfermo el “Güero Palma”?

El exlíder criminal señaló que padece tres hernias discales que afectan su nervio ciático, lo que le provoca dolores intensos en la espalda y pecho. Palma asegura que esto le provoca insomnio y otros dolores.

También declaró que le fue diagnosticado con cáncer de piel, por que requiere revisiones médicas periódicas especializadas en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de México, declarando que no ha acudido a dichas revisiones des hace casi dos años.

El "Güero Palma" fue absuelto en mayo de 2023 por el delito de delincuencia organizada; pero permanece en prisión por un proceso penal por homicidio calificado ocurrido en el año 2000.

¿Quién es Héctor “El Güero” Palma?

Héctor Luis Palma Salazar, conocido como “El Güero” Palma, nació en Mocorito, Sinaloa, y es considerado un narcotraficante mexicano que lideró el Cártel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

"El Güero" Palma es considerado uno de los narcotraficantes más violentos de los 80 y 90. Estuvo preso en Estados Unidos y, al cumplir su pena en aquel país, fue recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez.

