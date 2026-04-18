Localizan a director de Agua de Malinalco, Edomex: lo dejaron en la calle

Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable de Malinalco, Estado de México (Edomex), fue encontrado con vida luego de tres días de haber sido reportado como desaparecido.

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia estatal implementaron un operativo de búsqueda para encontrar al funcionario visto por última vez el 15 de abril de 2026.

Funcionario de Malinalco habría sido secuestrado

Una verión apunta a que el funcionario habría sido secuestrado cuando circulaba a bordo de una camioneta tras ser interceptado por un comando.

Luego de ser visto por última vez no se emitió una ficha de búsqueda a través del sistema de alertas de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México.

Rogelio Poblete Zamora fue abandonado en la calle

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este sábado que agentes llegaron al domicilio del titular del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Malinalco.

De manera informal, manifestó a los elementos de la Fiscalía del Edomex que por la mañana de hoy "fue dejado sobre una calle del municipio de Malinalco".

Director de agua de Malinalco no quiso declarar ante Fiscalía

La Fiscalía dio a conocer que Rogelio Poblete Zamora por el momento no quiso rendir su declaración ante el agente del Minsiterio Público, ni ser certificado de su estado de salud ya que "no se encuentra en condiciones".

En la localización del servidor público participaron la Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad del Edomex, mediante un despliegue operativo.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx se constituyeron en el domicilio de R.G.P.Z., titular del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del ayuntamiento de #Malinalco, con motivo de su regreso.

De manera informal, R.G.P.Z., manifestó a los… pic.twitter.com/cVkkfW2Mjz — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 18, 2026

Desaparece funcionario en Michoacán buscado por la DEA

Un funcioario en Mihoacán se encuentra desaparecido. Se trata de Rogelio Portillo Jaramillo, actual director de Bienestar en el municipio de Huetamo.

El también excandidato de Morena fue visto por última vez el pasado 28 de marzo de 2026.

Desde 2021 su nombre apareció en la lista de los más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Es acusado de conspiración para distribuir narcóticos en territorio estadounidense.