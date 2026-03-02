¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este lunes 2 de marzo

Arranca la semana y el tránsito en las principales vías de conexión del país se intensifica. Este lunes 2 de marzo, te mantenemos informado en tiempo real sobre el estado de las carreteras y autopistas de México.

Ya sea que viajes por trabajo, esperes transporte de carga o regreses a casa, revisa nuestro minuto a minuto apoyado en los reportes oficiales de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras. Aquí encontrarás las actualizaciones más recientes sobre bloqueos, accidentes, reducción de carriles y carga vehicular en las casetas más importantes.