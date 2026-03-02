¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este lunes 2 de marzo
¿Sales a carretera o esperas carga? Sigue nuestro minuto a minuto con los reportes de bloqueos, accidentes y tráfico pesado en las principales autopistas del país este 2 de marzo.
Arranca la semana y el tránsito en las principales vías de conexión del país se intensifica. Este lunes 2 de marzo, te mantenemos informado en tiempo real sobre el estado de las carreteras y autopistas de México.
Ya sea que viajes por trabajo, esperes transporte de carga o regreses a casa, revisa nuestro minuto a minuto apoyado en los reportes oficiales de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras. Aquí encontrarás las actualizaciones más recientes sobre bloqueos, accidentes, reducción de carriles y carga vehicular en las casetas más importantes.
Carretera Cuacnopalan - Oaxaca
¡Atención! Hay vía libre en Oaxaca tras presencia de personas cerca del km 219+900, de la carretera Cuacnopalan - Oaxaca. Maneje con precaución.
Carretera Maravatío - Zapotlanejo
Toma precauciones en Michoacán se registra cierre total de circulación por accidente vial cerca del km 201+900, de la carretera Maravatío - Zapotlanejo, con dirección a Maravatío, Mich., proporcionando como ruta alterna la carretera libre a Maravatío.