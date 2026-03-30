EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este lunes 30 de marzo
Sigue aquí el reporte de las principales autopistas y carreteras de México en Semana Santa. Te informamos sobre accidentes, bloqueos y el estado de las casetas en la México-Querétaro, México-Cuernavaca y más.
Este lunes 30 de marzo de 2026, el flujo vehicular en las entradas y salidas de la CDMX se reporta intenso debido al inicio de Semana Santa en México. Tras un fin de semana con eventos de alta afluencia, las principales arterias del país presentan diversos retos viales rumbo a las autopistas y carreteras.
En Azteca Noticias, mantenemos el monitoreo constante de la red carretera nacional en colaboración con Capufe y la Guardia Nacional Carreteras, para brindarte las actualizaciones más importantes en dist
¿Hay bloqueos en carreteras hoy lunes 30 de marzo de 2026? Cierres y tráfico en autopistas de México
Accidente en la México-Cuernavaca
Toma nota: CAPUFE informa cierre parcial de circulación en el kilómetro 43 de la México-Cuernavaca, con dirección a Cuernavaca.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 43, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de incidente (autobús con ponchadura de neumático). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) March 30, 2026
¿Qué pasa en la autopusta México-Puebla?
Toma previsiones: Cierre parcial de circulación en el kilómetro 74 de la autopista México-Puebla, con dirección a Puebla. "Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance y volcadura de tracto camión)", informa Capufe.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 74, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance y volcadura de tracto camión). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) March 30, 2026
Carreteras clave de México en Semana Santa: Notas y recomendaciones
1. Autopista México-Cuernavaca / Autopista del Sol
Es, indiscutiblemente, la "reina" de las vacaciones. Conecta el centro del país con los destinos de Morelos y las playas de Guerrero (Acapulco e Ixtapa).
- Punto crítico: La curva de "La Pera" y la Caseta de Tlalpan.
2. Autopista México-Querétaro
Es la carretera con mayor volumen de tráfico del país. Funciona como la puerta de entrada al Bajío y al Norte de México.
- Punto crítico: Tramo de San Juan del Río y la zona de obras permanentes en el Estado de México.
3. Autopista México-Puebla
Es la conexión vital con el sureste mexicano y el Puerto de Veracruz.
- Punto crítico: La zona de Río Frío (por neblina y bajas temperaturas) y el tramo de Santa Rita Tlahuapan.
4. Autopista México-Toluca
La ruta predilecta para quienes buscan el descanso en Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal o se dirigen hacia Michoacán y Jalisco.
- Punto crítico: La zona de La Marquesa.
5. Carretera Transpeninsular (Baja California)
En años recientes, ha escalado en búsquedas debido al turismo nacional e internacional que se mueve entre Tijuana, Ensenada y Los Cabos durante la Semana Santa.