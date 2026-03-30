EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este lunes 30 de marzo

1. Autopista México-Cuernavaca / Autopista del Sol

Es, indiscutiblemente, la "reina" de las vacaciones. Conecta el centro del país con los destinos de Morelos y las playas de Guerrero (Acapulco e Ixtapa).

- Punto crítico: La curva de "La Pera" y la Caseta de Tlalpan.

2. Autopista México-Querétaro

Es la carretera con mayor volumen de tráfico del país. Funciona como la puerta de entrada al Bajío y al Norte de México.

- Punto crítico: Tramo de San Juan del Río y la zona de obras permanentes en el Estado de México.

3. Autopista México-Puebla

Es la conexión vital con el sureste mexicano y el Puerto de Veracruz.

- Punto crítico: La zona de Río Frío (por neblina y bajas temperaturas) y el tramo de Santa Rita Tlahuapan.

4. Autopista México-Toluca

La ruta predilecta para quienes buscan el descanso en Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal o se dirigen hacia Michoacán y Jalisco.

- Punto crítico: La zona de La Marquesa.

5. Carretera Transpeninsular (Baja California)

En años recientes, ha escalado en búsquedas debido al turismo nacional e internacional que se mueve entre Tijuana, Ensenada y Los Cabos durante la Semana Santa.