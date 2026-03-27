“¡Vamos a parar todo el país!”: Megabloqueo de transportistas este 6 de abril afectará varias carreteras

¡Aguas! Si sales de vacaciones de Semana Santa es mejor que tomes precauciones a tu regreso, ya que la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron un paro nacional con un megabloqueo en distintas carreteras.

Fecha del megabloqueo de campesinos y transportistas en abril 2026

A través de redes sociales, David Estévez Gamboa, líder de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), aseguró que el paro se realizará el próximo lunes 6 de abril de 2026.

Día en que miles de personas regresan a sus actividades normales, después de las vacaciones de la Semana Mayor. Una jornada caótica que podría afectar carreteras, aduanas y hasta pasos fronterizos.

Aunque aún se afinan los detalles, el llamado es claro: “los agricultores y los transportistas convocamos a un paro nacional, tenemos la necesidad de parar!”, declaró David Estévez Gamboa.

¿Por qué habrá un paro nacional de transportistas?

De acuerdo con la ANTAC, la decisión surge luego de que el gobierno federal no cumpliera con un pliego petitorio presentado semanas atrás.

Al no ver un interés por parte de las autoridades para frenar las desapariciones, atender la seguridad en las carreteras, controlar el aumento al combustible, así como la eliminación del IEPS, se ven en la necesidad de volver a salir a las calles.

Con la frase “¡paralicemos todo!”, la ANTAC advirtió que, de no haber respuesta, las movilizaciones podrían incluir bloqueos similares, con acciones como:



Cierres totales en carreteras federales

Toma de aduanas

Bloqueo de pasos fronterizos

El líder transportista subrayó que en los próximos días se afinarán los detalles entre las organizaciones del campo. Hasta el momento, se prevé la participación de:



Asociación Nacional Transportista (ANTAC)

Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano

Productores agrícolas de distintos estados

Por su parte, agricultores de Zacatecas anunciaron que además de sumarse al bloqueo del 6 de abril, cerrarán puntos del norte del estado este mismo fin de semana debido a denuncias de extorsión en el campo y la falta de respuesta a sus peticiones.

Carreteras que podrían verse afectadas en México

Aunque no se ha publicado una lista final de tramos afectados, con base en bloqueos anteriores, estas son las vialidades que podrían esperar afectaciones:

