¿Hay clases mañana viernes 27 de febrero? SEP confirma suspensión de clases por esta razón

En el segundo mes del año y después de un puente a inicios de febrero, este viernes 27 de febrero de 2026 habrá un día de descanso para los alumnos, pero ¿por qué no habrá clases mañana?

¿Por qué no hay clases mañana viernes en México?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) programa este último día del mes para la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), como es costumbre cada último viernes de mes durante el ciclo escolar.

Cabe recordar que los alumnos deberán acudir a clases de forma regular desde el lunes 2 de marzo de 2026.

¿Cuándo es el siguiente puente en el calendario SEP?

El próximo puente vacacional SEP llega pronto: del 14 al 16 de marzo de 2026, por el natalicio de Benito Juárez. Este receso de cuatro días celebra la fecha patria del 21 de marzo, trasladada para formar el puente. Sigue el patrón del calendario oficial, que prioriza días cívicos para equilibrar el año escolar de 185 días lectivos.

Después, llega el puente de mayo por el Día del Trabajo (1° de mayo, viernes). Otros días sin clases serán el martes 5 de mayo, por la conmemoración de la Batalla de Puebla, así como el viernes 25 de mayo, por el Día del Maestro. La SEP publica actualizaciones en su portal gob.mx/sep para evitar confusiones, especialmente en regiones con climas extremos que afectan la asistencia.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026 para estudiantes?

Las vacaciones de Semana Santa 2026 comienzan el 30 de marzo y terminan el 10 de abril, según el calendario SEP 2025-2026. Estudiantes de básica y media superior gozan de 12 días libres, que cubren Jueves Santo (9 de abril) y Viernes Santo (10 de abril), con énfasis en tradiciones religiosas y familiares.

La SEP recuerda que las clases regresan el lunes 13 de abril de 2026. Revisa el calendario completo en el sitio oficial de la SEP para más detalles.