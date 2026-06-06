¿Cuánto plástico se genera en el planeta? Las tres acciones clave para frenar la crisis

Cada año, el planeta enfrenta una nueva avalancha silenciosa de residuos. Más de 400 millones de toneladas de plástico se generan anualmente en el mundo, una cifra que refleja la magnitud de uno de los desafíos ambientales más importantes de nuestro tiempo.

¿Cuánto plástico se genera en el mundo?

De acuerdo con datos de Naciones Unidas y la UNAM Global, entre 19 y 23 millones de toneladas de plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. Estos residuos no solo contaminan los ecosistemas, sino que también afectan a numerosas especies que habitan en ellos.

El problema se agrava año con año, debido a que se estima que menos de 10 por ciento de los plásticos producidos logra reciclarse.

El resto permanece en vertederos, cuerpos de agua o dispersos en el medio ambiente, donde pueden tardar décadas o incluso siglos en degradarse.

Además de todos los residuos visibles, existe una amenaza menos perceptible: los microplásticos. Estas partículas, de menos de cinco milímetros de tamaño, han invadido los alimentos, el agua y el aire.

En la CDMX, por ejemplo, se calcula que una persona puede inhalar aproximadamente más de mil piezas de microplásticos al año.

Ante este panorama, especialistas y organismos internacionales coinciden en la necesidad de disminuir la cantidad de plásticos que producen. Para ello, continúan promoviendo la regla de tres erres:



Reducir el consumo

Reutilizar los productos

Reciclar los materiales siempre que sea posible

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, estas cifras recuerdan que la contaminación por plásticos es un problema global que requiere cambios urgentes en los hábitos de consumo y una mayor participación de la sociedad para lograr reducir el impacto en el planeta.

Transición energética 💚🔋

Movilidad sustentable 🚇🚴

Reducir, reutilizar y reciclar ♻️



Éstas y demás acciones climáticas son tarea de hoy, porque sin ellas no hay mañana. #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Mundial del Medioambiente 🌱🌎. ¡#PorElClimaYa! > https://t.co/j0J5FlSaMN pic.twitter.com/KebqzgrziQ — UNAM (@UNAM_MX) June 5, 2026

¿Qué son los microplásticos y en dónde se encuentran?

Los microplásticos están compuestos por polímeros, filtrándose en la cadena alimentaria marina cuando los animales los confunden con alimento.

Los peces, por ejemplo, pueden ingerir hasta 16.2 partículas de plástico por hora, lo que equivale a consumir casi una tarjeta de crédito de plástico a la semana.

Estudios han encontrado microplásticos en muestras de agua potable de todo el mundo, con concentraciones que varían entre 10 y 800 piezas por litro.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha alertado sobre las graves consecuencias de esta contaminación: si no se toman medidas urgentes, para el año 2025 los océanos albergarán una tonelada de plástico por cada tres toneladas de peces, y para el 2050 habrá más plástico que peces.