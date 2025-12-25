¿Multas en Navidad? Así operan los parquímetros Ecoparq de la CDMX HOY 25 de diciembre

Si planeas salir en auto durante Navidad, pon atención. HOY 25 de diciembre, los parquímetros de la CDMX generan dudas entre automovilistas que buscan evitar multas. Aunque muchos asumen que el sistema se detiene por completo en días festivos, la realidad es distinta y conocer cómo operan los parquímetros en Navidad puede ahorrarte sanciones innecesarias en la CDMX.

El sistema Ecoparq mantiene reglas claras que siguen vigentes incluso este HOY 25 de diciembre.

¿Cómo operan los parquímetros en CDMX durante la Navidad de HOY 25 de diciembre?

En fechas decembrinas, los parquímetros no funcionan de la misma forma todos los días. Mientras el 24 de diciembre operan con normalidad, el 25 de diciembre, por tratarse de un día festivo 'oficial', los parquímetros de la CDMX no operan, permitiendo el libre estacionamiento en zonas reguladas por Ecoparq durante Navidad.

De acuerdo con la normativa vigente, el HOY 25 de diciembre los parquímetros de la CDMX no están activos. Esto significa que no es necesario realizar pago en los cajones regulados por Ecoparq durante Navidad; sin embargo, es importante aclarar que otras disposiciones de tránsito siguen aplicando, como no invadir rampas, cruces peatonales o zonas prohibidas.

La tarifa autorizada es de 3.25 pesos por cada 15 minutos, y las multas por falta de pago pueden ir de 5 a 10 UMAs, además del costo por retiro de inmovilizador.

Zonas donde operan los parquímetros de la CDMX y reglas clave en Navidad

Los parquímetros de Ecoparq operan en colonias como Polanco, Roma-Condesa, Anzures, Lomas de Chapultepec, Florida, Guadalupe Inn y varias zonas de Benito Juárez, todas dentro de la CDMX.

En Polanco y Roma-Condesa existen horarios ampliados en días específicos, aunque este esquema se suspende durante Navidad, específicamente HOY 25 de diciembre.

El pago puede realizarse con monedas o aplicaciones como Parkum, Mueve Ciudad y Blinkay, dependiendo de la zona. Recuerda que las colonias Juárez y Cuauhtémoc cuentan con un sistema distinto operado por Servimet.

En resumen, este HOY 25 de diciembre, los parquímetros no operan en la CDMX, pero conocer cómo funcionan en Navidad evita confusiones y posibles sanciones en los días previos y posteriores.