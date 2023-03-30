Chocan dos helicópteros BlackHawk en Kentucky, EU; deja nueve militares muertos

Dos helicópteros BlackHawk del Ejército de Estados Unidos (EU) chocaron y cayeron en una zona de Kentucky mientras realizaban actividades de entrenamiento durante la noche de ayer miércoles. El incidente dejó un saldo de nueve militares muertos.

Los integrantes de la milicia usaban gafas con visión nocturna y tripulaban dos helicópteros UH-60 BlackHawk, como parte de la División 101 de Aerotransporte, cuando durante una misión de entrenamiento nocturna cerca de las 22:00 horas, las aeronaves cayeron en en un campo en el condado de Trigg.

We can confirm two aircraft from the 101st were involved in an accident last night resulting in serveral casualties.



Right now the focus is on the Soldiers and their families who were involved. pic.twitter.com/eG5ndWVvbT — 101st Airborne Div. (@101stAASLTDIV) March 30, 2023

En conferencia de prensa la mañana de hoy 30 de marzo de 2023, John Lubas, general brigadier del Ejército estadounidense, señaló que aún es desconocida la razón por la cual los helicópteros cayeron y tampoco está seguro por qué chocaron entre ambos.

“Esta era una secuencia de entrenamiento y específicamente estaban volando en una formación de múltiples aeronaves. Dos aeronaves con gafas de visión nocturna en la noche”, detalló el general.

Agregó que un equipo de investigación de seguridad en aeronaves llegará más tarde este jueves, proveniente del Fuerte Rucker de Alabama, con el fin de revisar las computadoras a bordo, las cuales son similares a las cajas negras instaladas en aviones comerciales, aseguró.

Today is a tragic day for Kentucky, Fort Campbell and for the 101st. The nine soldiers we lost are children of God. They will be mourned and missed by their families and communities. Let us pray for all those affected and let them know they're loved and they are not alone. ^AB — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) March 30, 2023

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, escribió un tuit en su cuenta oficial en el cual lamentó el incidente y envió sus condolencias a los familiares de los nueve militares muertos.

“Hoy es un día trágico para Kentucky, para el Fuerte Campbell y para la División 101. Los nueve soldados que perdimos son hijos de Dios. Sus familiares y sus comunidades les llorarán y los extrañarán. Oremos por todos los afectados y hagámosles saber que son amados y que no están solos”, señaló el gobernador.

Dos helicópteros BlackHawk cayeron durante un ejercicio de entrenamiento en Kentucky, Estados Unidos; expertos investigarán las razones del incidente. |REUTERS/Bryan Woolston

¿Cómo son los helicópteros BlackHawk como los caídos en Kentucky?

El helicóptero BlackHawk UH-60 es usado por el ejército estadounidense y por las fuerzas armadas de otros 27 países. Cuenta con características que le permiten ser útil no sólo en misiones militares, sino también en tiempos de paz.

Sikorsky, fabricante del UH-60, destaca que esta aeronave puede cumplir todo tipo de misiones como:



Ataque en combate

Elevador externo

Ambulancia aérea

Búsqueda y rescate en combate

Combate a incendios

Control y comando

Transporte para personas muy importantes

La compañía apunta en un folleto de resumen que está por entregar una flota de mil 200 UH-60 al ejército de Estados Unidos equipados con nuevas tecnologías para cumplir con los requerimientos de una milicia más “ágil, versátil, letal, superviviente y sustentable”.

Con información de Reuters.

