Hernán Bermúdez Requena reaparecerá este 23 de diciembre: Romperá el silencio desde El Altiplano por caso “La Barredora”

Tras tres meses sin emitir una sola declaración, Hernán Bermúdez Requena reaparecerá públicamente este 23 de diciembre, cuando enfrente su audiencia intermedia vía Zoom desde el penal federal del Altiplano ante la Fiscalía General de Tabasco. El exfuncionario es señalado como líder del grupo criminal La Barredora, una estructura que, según las investigaciones, operó desde el corazón del poder en Tabasco y que hoy se perfila como uno de los casos más delicados de corrupción política y criminal del país.

Audiencia del 23 de diciembre: Momento clave para el caso Hernán Bermúdez Requena

La audiencia marca un punto de quiebre en el proceso penal contra Hernán Bermúdez Requena, ya que se espera que, por primera vez, se aborden de manera formal sus bienes patrimoniales, se le fincan cargos y se defina una posible fecha para el inicio del juicio. Hasta ahora, el acusado ha mantenido absoluto silencio desde su detención en septiembre pasado.

De acuerdo con la información judicial, Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay y trasladado a México en un vuelo que llamó la atención por sus múltiples e inexplicables escalas, una de ellas de varias horas en Tapachula, Chiapas. Desde entonces, el exfuncionario no ha rendido declaración alguna, alimentando la expectativa sobre lo que pueda decir en esta audiencia.

Las autoridades consideran que Hernán Bermúdez Requena funcionó como un ‘dique de contención’ dentro de una red político-criminal de alto nivel. A partir de esta audiencia, se buscaría acreditar su responsabilidad penal y abrir nuevas líneas de investigación contra posibles cómplices, tanto en la jerarquía criminal como en la estructura oficial donde operaba.

La Barredora y la red de corrupción que se investiga en Tabasco

Las indagatorias señalan que Hernán Bermúdez Requena habría creado y operado La Barredora desde la propia Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, integrándola a una red de corrupción política y criminal sin precedentes.

No obstante, fuentes cercanas al caso advierten que durante la audiencia se intentará delimitar su responsabilidad, construyendo una ‘verdad histórica’ que acote los hechos a ciertos delitos específicos.

De manera oficial, en la audiencia se definirá el destino de los bienes patrimoniales de Hernán Bermúdez Requena y se formalizarán los cargos en su contra. Sin embargo, el proceso avanza con un elemento clave: el acusado cuenta con un amparo definitivo que impediría que sea juzgado por delincuencia organizada, lo que podría modificar el alcance del caso.

Así, Hernán Bermúdez Requena saldrá momentáneamente de las sombras para enfrentar una audiencia que podría redefinir no sólo su futuro legal, sino también el rumbo de la investigación sobre La Barredora y sus presuntos vínculos con el poder político en Tabasco.