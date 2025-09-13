Cae Hernán “N”, exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder de La Barredora

Hernán “N”, secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto, fue detenido en Paraguay al ser señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora.

La detención del exjefe policial ese estado, quien era conocido como “Requena” o “El Abuelo”, fue informada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) este viernes 12 de septiembre de 2025.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de… pic.twitter.com/2ULLcRGjDX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 13, 2025

¿Qué se sabe de la detención de Hernán “N”, presunto líder de La Barredora?

Las autoridades federales informaron que Hernán “N” cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco, asimismo, cuenta con una Notificación Roja emitida por Interpol México el 17 de julio de 2025.

De acuerdo con García Harfuch, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, Defensa. Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y SSPC, en la que se realizó la detención de Hernán “N”.

Al ser ubicado en Paraguay se obtuvo su ubicación y se implementaron acciones operativas para efectuar su detención y traslado a territorio nacional, donde ha quedado a disposición de las autoridades correspondientes.

“Se realizó la detención de Hernán “N”, alias “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”, dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, quien se encontraba prófugo en Paraguay”, informaron las autoridades en un comunicado conjunto.

