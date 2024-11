Historias de terror | La enfermera fantasma que se aparece en el hospital de Zacatecas

Hace algunos años, en el hospital principal de Zacatecas , durante una guardia de noche, mis compañeras y yo decidimos dividirnos para poder estirarnos un rato. Fue así que solo mi compañera y yo nos quedamos a cargo del piso.

Pasaba la media noche cuando escuché un quejido desgarrador. Era alguien en el área de aislamiento, donde no debería de haber nadie. Fui a ver, pero la habitación estaba completamente vacía.

Mientras preparaba los medicamentos, mi compañera entró pálida y me dijo: Sel, escuché a alguien quejarse en el aislado, pero no hay nadie ahí.

Decidimos ignorarlo y seguir trabajando. Sin embargo, cuando comenzamos a aplicar los medicamentos, un paciente nos comentó: Señorita, ya me aplicaron el medicamento, no me ponga más.

En ese instante nos miramos y nos preguntamos: ¿tú aplicaste algo aquí? Ambas negamos, solo estábamos ella y yo en el piso, pero alguien más parecía estar ahí.

Hasta la fecha sigo pensando que aquella noche los pacientes vieron a la famosa enfermera fantasma, pero ¿y el paciente que se quejaba en aislamiento?

Este es una de las historias de terror que nos compartió, Mayra Selene López Ledesma, una de nuestras seguidoras vía redes sociales, como parte de una convocatoria para que nuestro público nos enviara sus anécdotas o historias de terror que hayan vivido o escuchado.

