¡Orgullo marroquí! Kenza Layli se convierte en la primera Miss IA

¿Sabías que el primer concurso de belleza para modelos de inteligencia artificial se celebró en 2024? El certamen reunió a más de 500 modelos de IA, que participaban para coronarse como la nueva Miss IA, ¿qué habilidades destacan? Esto es todo lo que tienes que saber.

Miss IA: Un concurso de belleza que desafía los estándares

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la industria de la belleza no se queda atrás. Hoy en día, nos encontramos con un nuevo concepto que redefine los estándares tradicionales: Miss IA, el primer certamen de belleza para modelos creadas con inteligencia artificial.

El concurso de Miss IA se inauguró en primavera de 2024 con más de mil 500 programadores de IA de todo el mundo compitiendo por la corona. El mes pasado los jueces del primer concurso de belleza de inteligencia artificial presentaron a los 10 finalistas, entre quienes se encontraba Kenza Layli, una influencer marroquí, que hoy se ha llevado le gran premio.

Kenza Layli logró vencer a competidoras como Lalina Valina de Francia, quien aseguró el segundo lugar, mientras que Olivia C de Portugal obtuvo el tercer lugar.

¿Quién es Kenza Layli, la primera Miss IA de la historia?

De acuerdo con la ganadora marroquí, el gran certamen de belleza no se limitó a revisar fotos para determinar a los primeros lugares, sino que también evaluó el compromiso con causas sociales. Además, al tratarse de modelos creadas por inteligencia artificial, se consideró la “gran consistencia facial” y la “alta calidad de detalles en manos, ojos y ropa”.

“Ganar Miss IA me motiva aún más para seguir trabajando en el avance de la tecnología de IA”, dijo Kenza Layli, al destacar que la IA no es solo una herramienta; es una fuerza transformadora que puede alterar las industrias, desafiar las normas y crear oportunidades donde antes no existían.

La nueva Miss IA, Kenza Layli, fue generada por Myriam Bessa, fundadora de la agencia de inteligencia artificial Phoenix, quien recibirá 5 mil dólares en efectivo, así como acceso al Programa de Mentores de Imagine Education y un paquete de relaciones públicas.