Día del Recuerdo del Holocausto: 5 películas sobre el genocidio

Este 27 de enero se conmemora el Día del recuerdo del Holocausto, una fecha para conmemorar a los seis millones de judíos que murieron en manos de la Alemania Nazi entre 1933 y 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Este trágico acontecimientos ha sido inspiración para crear decenas de películas, aquí te dejamos cinco cintas que relatan cómo fue este genocidio.

Se conoce como Holocausto a la persecusión y el exterminio masivo de judios por parte de los nazis, quienes tenían como principio básico el antisemitismo u odio a los judíos.

El 27 de enero, el mundo conmemora cuando las tropas soviéticas liberaron un campo de concentración y exterminio nazi en Auschwitz-Birkenau, por lo que la ONU nombró esa fecha como el Día Internacional del recuerdo del Holocausto, en memoria de todas las víctimas.

Cinco películas sobre el Holocausto

El pianista

Una cinta del director Roman Polanski, estrenada en 2001, protagonizada por Adrien Brody. La cinta está basada en las memorias del músico polaco de origen judío Wladyslaw Szpilman.

La historia se centra en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando un célebre pianista judío es enviado al gueto de Varsovia, donde es maltratado y humillado por los nazis.

Al lograr huir de ahí se refugia en un edificio en ruinas de la capital, hasta que un oficial nazi, que aprecia la música, lo ayuda a no ser descubierto.

La vida es bella

Otra de las películas más populares sobre el Holocausto es “La vida es bella” del director Roberto Benigni. Protagonizada por él mismo al lado de Nicoletta Braschi y Giorgio Cantarini.

La película se centra en un mesero judío, su esposa y su hijo, quienes son enviados a un campo de concentración. El hombre intenta proteger a su hijo haciéndole creer que todo se trata de un juego.

La lista de Schindler

Una obra del cineasta Steven Spielberg, ganadora del Premio Oscar a Mejor Película en 1994. La cinta es protagonizada por Liam Neeson.

“La lista de Schindler” narra la historia del empresario alemán Oskar Schindler, quien aprovecha sus buenas relaciones para ayudar a miles de judíos a sobrevivir durante el Holocausto.

Jojo Rabbit

Una de las películas más recientes sobre el Holocausto es “Jojo Rabbit”, una cinta de Taika Waititi, ganadora del Premio Oscar al Mejor Guión Adaptado en 2020, es protagonizada por Taika Waititi, Scarlett Johansson y Roman Griffin Davis.

En la Segunda Guerra Mundial, un niño fanático de Hitler descubre que su mamá oculta en en su casa a una niña judía. Al saber sobre el secreto, cambia su concepción sobre los judíos.

El niño con el pijama de rayas

Está basada en el libro homómino “El niño con el pijama de Rayas”, fue adaptada al cine por Mark Herman, con Vera Farmiga, David Thewlis y Rupert Fried como protagonistas.

Cuando la familia de un comandante alemán se muda a de Berlín a Polonia, el hijo menor se hace amigo de un niño judío que vive en un campo concentración. La amistad hace que el pequeño alemán llegue hasta el campo, con un final fatal.

Estas películas son un homenaje a la memoria de las víctimas del Holocausto; sin embargo, hay muchas más basadas en esa tragedia. ¿Qué otra recomendarías?