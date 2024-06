Hombre acusado de robar autopartes intentó esconderse en Metro de CDMX para huir y queda libre

Un hombre que fue señalado de presuntamente haber robado autopartes en calles de la Ciudad de México intentó esconderse en las instalaciones de la Línea 8 del Metro, pero tras ser descubierto, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alcanzaron a detenerlo, sin embargo, el probable responsable quedó en libertad.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves 20 de junio cerca de las 08:40 horas. Policías de la SSC recibieron un reporte de los operadores del C2 en el que se alertaba que en el Metro Atlalilco, había ingresado un hombre vestido con playera amarilla, pantalón de mezclilla azul y tenis verdes, quien momentos antes al parecer había robado un accesorio de un vehículo Mazda CX-30 gris.

Policías evitan que hombre escapara en el Metro de CDMX

Al tomar conocimiento de los hechos, los elementos de seguridad comenzaron la búsqueda del probable responsable, quien fue alcanzado en la estación Atlalilco, en avenida Ermita Iztapalapa, casi esquina con General Anaya, en la colonia Barrio Santa Bárbara, alcaldía Iztapalapa.

Luego de tener a la vista al hombre acusado de momentos antes haber robado autopartes, los policías lo arrestaron cerca de los baños instalados dentro de la estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Al hacerle una revisión, el hombre se identificó como Moisés “N” de 57 años de edad, a quien se le encontró entre sus pertenencias un espejo de automóvil.

El hombre fue detenido colocándole los candados de mano, para luego ser subido a la patrulla y ser trasladado a la agencia del Ministerio Público IZP-5, para determinar su situación jurídica.

No obstante, un joven que era hijo de una mujer a la que le habían robado el espejo de su camioneta fue informado que esta se tenía que quedar bajo resguardo para la intervención de los peritos, pero él dijo no podía porque la camioneta era de su mamá y ella no quería dejarla, por lo que decidieron no proceder contra Moisés “N”, quien fue puesto en libertad.