Movilización en la Doctores: Rescatan a hombre que amenazaba con lanzarse de un sexto piso en Cuauhtémoc

Un hombre, presuntamente bajo la influencia de alguna sustancia tóxica, amenazó con lanzarse desde un sexto piso en un inmueble ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Personal de emergencia llegó al sitio para dialogar con él y evitar una posible tragedia. La zona permaneció resguardada mientras realizaban las labores de rescate.

Lo rescatan de lanzarse de un sexto piso

Personal de emergencia rescató a un hombre de aproximadamente 20 años de edad que amenazaba con lanzarse al vacío desde el sexto piso de un edificio de departamentos ubicado en la colonia Doctores.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven presuntamente se encontraba bajo la influencia de alguna sustancia tóxica al momento de subir al inmueble y colocarse en una zona de riesgo, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y seguridad en el área.

Paramédicos y elementos de seguridad implementaron un operativo para proteger su integridad física, mientras especialistas entablaron diálogo con él para persuadirlo de desistir.

Durante varios minutos de tensión, el hombre pedía refresco, cerveza y un celular. Tras entablar un diálogo con él, fue asegurado y puesto a salvo.

Posteriormente, recibió valoración médica en el lugar para descartar lesiones y evaluar su estado de salud. La zona fue resguardada durante las maniobras, lo que generó expectación entre vecinos y transeúntes.

Salud mental en la Ciudad de México

La salud mental en la Ciudad de México se ha convertido en un tema prioritario de salud pública ante el aumento de casos de depresión, ansiedad y conductas de riesgo en distintos grupos de edad.

Autoridades señalan que diferentes factores como el estrés laboral, problemas económicos, violencia, consumo de sustancias y conflictos familiares influyen de manera directa en el bienestar emocional de la población.

El fortalecimiento de la salud mental es considerado clave para reducir riesgos asociados, mejorar la calidad de vida y atender de manera integral a quienes atraviesan situaciones de crisis emocional.

