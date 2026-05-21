VIDEO: ¡Indignación! Ciclista bloquea el paso a motociclista que invadía ciclovía de Tlalpan; patrulla ve los hechos y no hace nada

¡Indignación en la CDMX! Una ciclista le impidió el paso a dos motociclistas que intentaban utilizar la ciclovía, ubicada en la Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Portales, en la Ciudad de México; una patrulla pasó por el lugar e ignoró totalmente los hechos.

El bloqueo a los motociclistas, quien viajaba acompañado, quedó capturado y se viralizó en redes sociales, provocando la indignación de miles de usuarios.

El video que indignó a las redes: Así obligó la ciclista a retroceder a los motociclistas

En el video publicado en redes sociales, se puede ver como la ciclista bloquea el pasó de la ciclovía a travesando su bicicleta a medio camino, cuando dos motociclistas intentaban utilizarla. La mujer se para enfrente de la unidad e impide el pasó a estas personas.

Mientras todo esto pasaba, una patrulla preventiva se encontraba a unos metros de distancia del lugar; sin embargo, la unidad policíaca continuó su camino a pesar de la falta administrativa que se registraba, sin realizar el exhorto correspondiente o solicitar el apoyo de los oficiales de tránsito.

En el video se puede ver como ambos motociclistas, uno de ellos acompañado de otro tripulante, bajan la velocidad y comienzan a avanzar de reversa por el carril de ciclistas hasta salir de la ciclovía.

Las imágenes desataron indignación entre miles de usuarios. La publicación superó los 2 mil compartidos y más de 9 mil 'me gusta' en redes sociales.

"La patrulla que estaba a un lado no hizo ningún esfuerzo por pedirles a los motociclistas que salieran del carril", se señala en la publicación.

Una joven ciclista impidió el paso de motociclistas por el carril exclusivo de ciclistas. La patrulla que estaba a un lado no hizo ningún esfuerzo por pedirles a los motociclistas que salieran del carril. pic.twitter.com/5XJiZgLr0c — Ximena Mejía (@XimenaHinojosa) May 21, 2026

Esto dicen las autoridades sobre el tema de la patrulla y los motociclistas en CDMX

Ante la viralización del video, la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), declaró que los policías señalados por falta de atención al caso, recibirán el correctivo disciplinario correspondiente; sin embargo, no han dado más declaraciones respecto al tema.

"En relación a este caso, se informa que la Dirección General de Asuntos Internos aplicará el correctivo disciplinario correspondiente a los policías señalados", señalaron las autoridades.