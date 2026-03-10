¡Terror en Nuevo León! Hombre toma como rehén a joven en Apodaca

Un sujeto armado habría irrumpido de manera violenta en una estética y tomó como rehén a una joven mujer la tarde de este martes en el municipio de Apodaca, lo que provocó una fuerte movilización policiaca en la colonia Balcones del Mezquital.

De acuerdo con reportes locales, el hombre ingresó al establecimiento de forma agresiva y sometió a una joven que se encontraba dentro del local, amenazándola para evitar que escapara o pidiera ayuda. Tras el hecho, vecinos de la zona alertaron a las autoridades, quienes acudieron de inmediato al sitio para intentar controlar la situación.

Detienen a hombre tras tomar como rehén a empleada de estética de Apodaca

Elementos de la Policía de Apodaca se movilizaron hasta el sitio luego de recibir el reporte de auxilio de los vecinos. Al llegar, los oficiales localizaron al sospechoso, quien fue identificado como Israel Alejandro, dentro del establecimiento y desplegaron un operativo para evitar que el sujeto pudiera escapar o que la situación escalara a un hecho violento.

Tras varios minutos de intervención, los agentes lograron controlar al individuo y detenerlo sin que se registraran personas lesionadas. El hombre fue asegurado en el lugar y posteriormente trasladado para quedar a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal en las próximas horas.

Fiscalía inicia investigaciones por intento de asalto

Al lugar también acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes resguardaron tanto a la joven como el inmueble para iniciar las diligencias.

Los agentes recabaron testimonios de la víctima y de algunos vecinos que presenciaron parte de lo ocurrido, además de revisar posibles cámaras de seguridad en la zona que pudieran haber captado la llegada del presunto delincuente o el momento en que ocurrió la amenaza.

La empleada de la estética recibió atención por parte de las autoridades, luego del momento de tensión que vivió durante el intento de asalto. Mientras tanto, el detenido será investigado para determinar si podría estar relacionado con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en el sector