Hombre se avienta al lago del Bosque de Aragón y casi muere en el fango; se quería “refrescar”

Situación de emergencia y al borde de la tragedia dentro del Bosque de San Juan de Aragón. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), en conjunto con personal de Protección Civil de la alcaldía Gustavo A. Madero, lograron extraer con vida a un sujeto que permanecía inmovilizado en una densa zona de fango al centro del lago.

El incidente se detectó durante un recorrido de vigilancia en el parque recreativo, ubicado sobre la avenida José Loreto Fabela. Los agentes divisaron al individuo en la parte central del cuerpo de agua, donde el lodo impedía cualquier movimiento voluntario de su parte, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Así rescataron al hombre ebrió que se lanzóñ al lago del Bosque de Aragón

Dada la inestabilidad del terreno, los cuerpos de auxilio evaluaron el riesgo de quedar atrapados ellos también. Para evitarlo, implementaron una técnica de cadena humana, apoyados con cuerdas, para aproximarse de manera segura al hombre.

Tras verificar que la víctima respondía a los llamados, los rescatistas lanzaron un extremo de la cuerda; una vez que el hombre sujetó la soga con fuerza, el equipo procedió a jalarlo de manera lenta y coordinada hacia la orilla.

Accidente en el Bosque de Aragón: Paramédicos confirman ingesta de alcohol

Tras llegar al lugar, paramédicos cubrieron al ciudadano con una manta térmica y confirmaron un diagnóstico de intoxicación por ingesta de bebidas alcohólicas.

A pesar de lo aparatoso del incidente, el involucrado declaró a los oficiales que no intentaba atentar contra su vida; su única intención era "refrescarse" debido al calor; sin embargo, el ingreso a zonas no autorizadas del lago constituye una falta administrativa grave.

Tras verificar que se encontraba en buenas condiciones físicas, el hombre fue presentado ante el Juez Cívico correspondiente, quien determinará la sanción económica o el arresto administrativo que deberá cumplir por violar los reglamentos del Bosque de San Juan de Aragón.