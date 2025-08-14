¡Tragedia en Tlaquepaque! Hombre sufre un desmayo y cae en una fogata; sufre lesiones graves | ZMG DE NOCHE

Un hombre, de aproximadamente 30 años de edad, resultó con graves quemaduras en el 25% de su cuerpo, tras caer en una fogata que había encendido para mantenerse a salvo del frío en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; Jalisco; contaba con una ficha de búsqueda.

Al parecer, el sujeto sufre de ataques epilépticos, además de vivir en situación de calle. Encendió la fogata, sufrió un desmayo y cayó sobre las llamas.

La víctima sufrió quemaduras, de primer y segundo grado, en brazos y tórax, por lo que fue llevado a las instalaciones de la Cruz Verde para recibir atención médica; se desconoce su estado de salud.

El sujeto contaba con una ficha de búsqueda, por lo que sus familiares fueron contactados, así como elementos de la Fiscalía de Jalisco, quienes llevan acabo las investigaciones correspondientes.

Hallan dos cuerpos en descomposición en calles de Tlajomulco de Zúñiga

Los cuerpos de dos hombres, de entre 20 a 25 años de edad, fueron hallados en una brecha de la colonia Jardines de la Calera en Tlajomulco de Zúñiga; estaban en avanzado estado de descomposición.

Al parecer, los jóvenes fueron secuestrados desde la noche del pasado domingo en el poblado de Cajititlán. Aparentemente, el reporte de los cadáveres fue realizado por una persona anónima.

Familiares de las víctimas, junto con el servicio médico forense y de la fiscalía del estado, acudieron al lugar de los hechos. Se pretende mediante la necropsia se establezcan las causas de muerte.

Incendio en casa de Guadalajara deja al descubierto un narco laboratorio

Un grave incendio en una casa, ubicada en la colonia Nueva Santa María en el municipio de San Pedro Tlaquepaque; al parecer el lugar era utilizado para realizar drogas sintéticas.

Tras controlar las llamas, bomberos se percataron que al interior del establecimiento había algunos químicos, aparentemente, la casa era utilizada como un narco laboratorio.

El domicilio estaba abandonado, por ello, las autoridades avisaron al Ministerio Público para que lleven a cabo las investigaciones necesarias. La zona fue asegurada por las autoridades.