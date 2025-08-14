Urgente: Tres menores desaparecen en Guanajuato y activan Alerta AMBER

La Fiscalía General del Estado (FGE) Guanajuato activó la Alerta AMBER para localizar a tres menores de edad desaparecidos en distintos municipios: Mercedes Guadalupe Morales González, de 8 años; Ramón Eduardo Morales González, de 14 años; y Keiry Paullete Lemus Ledesma, de 15 años.

Alerta AMBER Guanajuato: Desaparecen 3 menores en la última semana

¿Cuándo y dónde desaparecieron? De acuerdo con la FGE Guanajuato, Mercedes y Ramón fueron vistos por última vez el 8 de agosto en Coroneo, Guanajuato. No se conoce su paradero y las autoridades temen que puedan ser víctimas de algún delito debido a su edad y a las circunstancias de su desaparición.

En el caso de Keiry Paullete, la adolescente desapareció el 12 de agosto en Celaya, Guanajuato, y tampoco se tienen noticias acerca de su ubicación actual.

¿Quién es Mercedes Guadalupe Morales González?

Edad: 8 años

Cabello lacio, castaño claro

Ojos café claro, redondos

Estatura: 1.20 metros

Peso: 30 kilogramos

Seña particular: mancha en la pierna derecha.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la niña Mercedes Guadalupe y del adolescente Ramón Eduardo de apellidos Morales González de 8 y 14 años, Coroneo, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlos! pic.twitter.com/rQUTyI2wkE — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 14, 2025

¿Quién es Ramón Eduardo Morales González?

Edad: 14 años

Cabello lacio, negro

Ojos café oscuro, redondos

Estatura: 1.50 metros

Peso: 40 kilogramos

Seña particular: cicatriz en la rodilla izquierda.

¿Quién es Keiry Paullete Lemus Ledesma?

Edad: 15 años

Cabello lacio, pelirrojo

Ojos café oscuro, ovalados

Estatura: 1.65 metros

Peso: 60 kilogramos

Seña particular: cicatriz en el abdomen

Vestimenta al momento de su desaparición: blusa morada, pants negro y sandalias con forma de rana.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Keiry Paullete Lemus Ledesma de 15 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/Z6GWNTnmxt — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 13, 2025

Alerta AMBER Guanajuato: ¿qué hacer si los ve?

Las autoridades del estado de Guanajuato solicitan no intervenir directamente si se localiza a los menores, sino reportar de inmediato cualquier información a los números:

📞 800 DNUNCIA (368-62-42)

📞 911

Llamado a la colaboración ciudadana: Alerta AMBER México

La Alerta AMBER México es un mecanismo nacional que busca difundir de forma rápida la desaparición de menores en riesgo inminente. La participación ciudadana es clave para su localización.

La Fiscalía General de la República pide a la población compartir la información en redes sociales y medios comunitarios, ya que cada minuto cuenta en casos de desaparición infantil y adolescente; ¿podrá la rápida difusión en redes sociales ayudar a que estos tres menores regresen con sus familias sanos y salvos?