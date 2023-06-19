Hombre muere en el Gran Cañón luego de caer mil metros desde un mirador

Un hombre de 33 años, murió luego de caer desde una altura de mil metros en el mirador conocido como Skywalk en el Gran Cañón del Colorado en Arizona.

El fatal accidente se registró luego que el turista de 33 años, se cayó al sueño para posteriormente caer desde una altura a poco más de mil metros. El siniestro ocurrió mientras el turista observaba el paisaje desde el Grand Canyon Skywalk, uno de los miradores más populares del Gran Cañón del Colorado en el estado de Arizona.

El turista que no fue identificado, murió de manera inmediata luego de impactar contra el suelo tras caer desde los 1, 219 metros de altura que tiene el mirador turístico.

El hombre se salió del borde del Skywalk en el Gran Cañón

La muerte de este hombre fue constatada por la oficina del alguacil del condado de Mohave en Arizona.En su comunicado, la oficina del alguacil del condado de Mohave dijo que: “El equipo técnico de rescate con cuerdas de la Oficina de Búsqueda y Rescate del Sheriff del condado de Mohave respondió a Grand Canyon West Skywalk por un hombre de 33 años que se salió del borde en Skywalk hacia el cañón”.

Ante la situación, autoridades de rescate dispusieron un helicóptero para intentar llegar a la base del Gran Cañón debido a que el acceso al lugar es complicado por la misma topografía. En la zona se dificultan las labores de rescate, además del acceso a pie o de algún tipo de vehículo con ruedas.

Dos especialistas en cuerdas llegaron a la escena y más tarde determinaron que el hombre había muerto tras caer más de mil metros. Rescatistas informaronm que: “fue extraído al Puesto de Comando y trasladado a la Nación Hualapai”.

Alrededor de 12 personas mueren al año en el Gran Cañón del Colorado

Anualmente, el Gran Cañón del Colorado recibe a más de seis millones de visitantes por lo que se erige como el segundo Parque Nacional más popular de Estados Unidos.

Los funcionarios del parque señalan que unas 12 personas mueren cada año dentro de la maravilla natural. Los decesos se pueden atribuir desde caídas accidentales hasta el calor, además de ahogamientos durante viajes en el río Colorado.

Autoridades investigan si realmente se trató de un accidente o de un hecho intencional perpetrado en el mirador de la maravilla natural.

OMG! National Parks are so dangerous! #BanNationalParks 🤭



Tourist, 33, plunges 4,000 feet to his death at Grand Canyon Skywalkhttps://t.co/B88xiBmkgD — Lurker🍇Extraordinaire1776🇺🇲 (@shelzestudios) June 18, 2023

¿Dónde se encuentra el Gran Cañón del Colorado?

El Gran Cañón del Colorado se encuentra ubicado jusrto en la esquina noroeste de Arizona, cerca de las fronteras de Utah y Nevada. Cabe mencionarn que el río de Colorado, mismo que atraviesa el cañón, lleva agua de siete estados, sin embargo, el sector denominado Gran Cañón se encuentra íntegramente en Arizona.