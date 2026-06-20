Agustín sobrevivió a 18 operaciones y ahora hace mudanzas en motocicleta: una historia de fuerza en CDMX

La perseverancia lo ha acompañado en la Ciudad de México (CDMX). Agustín no conoce de límites y su historia refleja la lucha por salir adelante a pesar de le dijeron que no volvería a caminar, pero una motocicleta y el amor de su familia le cambiaon la vida.

Esta situación marcó la vida de este hombre, quien se sometió a 18 operaciones y el pronóstico médico fue contundente: discapacidad motriz que le impediría volver a caminar. Esta es la historia de un hombre que convirtió la adversidad en fuerza.

De herrero a terapeuta físico: el caso de Agustín tras un accidente vial

Agustín no se resignó, inició su rehabilitación y adaptó su motocicleta para trasladarse y seguir trabajando como herrero, electricista, plomero, aluminero y terapeuta físico.

“Las lesiones fueron casi estallamiento de vísceras, fracturas múltiples en las dos piernas, sobre todo en la izquierda, que fue la que me dejó en este estado”, relató Agustín a Azteca Noticias.

“Apliqué una palabra que siempre se me ha quedado grabada y la he aplicado en toda mi vida: ‘Dame un punto de apoyo y moveré al mundo’, del filósofo Arquímedes”, expresó.

Sobreviviente a accidente vial buscó salir adelante

El “Gato con Alas”, como cariñosamente le llaman por sobrevivir al accidente, acondicionó el clutch y las velocidades para cambiarlas con la mano. También adaptó un remolque para hacer mudanzas.

“Cargo cosas que dicen: '¿Cómo es posible?’. Se ríen, por ejemplo, con tramos de 6 metros porque soy herrero o aluminero. Entonces se quedan riendo: '¿Cómo te la vas a llevar así, en la moto?’. Se ríen y, cuando les demuestro cómo, se quedan así”, contó con optimismo.

Una compañera que vale oro en la lucha diaria

Agustín no viaja solo. Le acompañan su esposa e hija, para quienes instaló un cajón con asiento y cinturón de seguridad. Por las calles se les ve circular a 30 kilómetros por hora. Su familia se siente orgullosa de él.

“La motocicleta hoy en día es el medio de transporte más económico que hay, es el más versátil y es el más rápido”, dice convencido.

El “Gato con Alas” no solo venció su discapacidad. También demostró que el ingenio puede convertir a una motocicleta en una aliada para seguir adelante.