¿Ampliarán horario del Metro de CDMX para partidos de México en el Mundial 2026?

La emoción de la afición de México ante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha demostrado que cuando la Selección Mexicana juega, ahí estará para celebrar como en el Ángel de la Independencia este 18 de junio al ganarle a Corea del Sur.

Aunque el partido fue en el Estadio Guadalajara, algunos aficionados se reunieron en Paseo de la Reforma y otros celebraron con euforia el triunfo del equipo tricolor en el Zócalo y desde sus casas a través de la señal de Azteca Deportes, no obstante, al momento de volver a casa por la noche, pudo ser complicado por el transporte y ello abrió una posibilidad: extender el horario del Metro de la CDMX.

¡Es una verdadera fiesta! ¡Viva México! 🇲🇽



Tras el triunfo de #México contra su similar Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Ángel de la Independencia se llenó de fiesta, alegría y sobre todo esperanza.



¡El sueño sigue más vivo que nunca!



El reporte desde el… pic.twitter.com/q8alywe3iz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 19, 2026

¿Qué pasará con el horario del Metro de CDMX durante el Mundial 2026?

Este viernes 19 de junio de 2026, las autoridades capitalinas analizan la posibilidad de extender los horarios de Metro de la CDMX para los siguientes juegos de México en el Mundial 2026.

"Sobre los horarios, sí, también vamos a contemplar extender el horario del Metro, principalmente para el tema de estos días, en los que vamos a tener momentos muy importantes, sobre todo en la noche, y la gente necesita también trasladarse, y no tiene cómo", informó Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX en conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

¿Cuál podrá ser el horario extendido del Metro de CDMX?

En algunas ocasiones, debido a ciertas celebraciones o por eventos, el Metro ha extendido su horario hasta las 01:00 horas.

Luego del anuncio de este viernes, el Metro de la CDMX o su director Adrián Rubalcava, no ha compartido más detalles sobre la propuesta de extender el horario en las corridas de los trenes.

Por ahora se mantiene en su horario de servicio normal, que es de 05:00 a 00:00 horas en días laborales; sábados 06:00 a 00:00 horas y domingos y días festivos 07:00 a 00:00 horas.

Plantean colocar contenedores de basura durante partidos de México

Las autoridades capitalinas también contemplaron instalar contenedores de basura en la zona del Ángel de la Independencia o sistema de barrido móvil.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, señaló que se mantendrán las labores permanentes de limpieza, recolección de residuos, mantenimiento urbano y atención del espacio público antes, durante y después de cada partido, particularmente en el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y las zonas de concentración masiva.

"El tema de la basura se va a revisar. ¿De qué manera vamos a atender el tema de los residuos? Ya se está atendiendo de hecho y vamos a estar revisando de qué manera se podrán instalar contenedores, en fin. No pequeños botes, sino que vamos a buscar la manera. Estamos en ese gran tema, viéndolo", informó Clara Brugada.

