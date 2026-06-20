Pareja mató a niña de 3 años en Chalco y los encarcelan juntos: el caso de Julio y Elizabeth

Una madre y su pareja recibieron una sentencia, que sumadas, es una pena de casi 140 años de cárcel. La razón: haber natado a una niña de 3 años en Chalco, Estado de México. Ambos fueron acusados de feminicidio.

Al analizar el caso, un juez determinó declararlos culpables y ahora cada uno pasará más de 60 años en prisión, después de haber cometido este crimen en 2024.

Dictan sentencias separadas para feminicidas de Chalco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó ante un juez la participación de Julio Alberto Cuevas Mendoza y de Elizabeth Torres López en el delito de feminicidio.

Derivado de estos hechos, en agravio de la menor de edad, ella y su pareja fueron sentenciados a 77 años y 61 años de prisión respectivamente.

Pareja agredió a niña en su casa en Chalco

Las investigaciones señalan que el 26 de febrero de 2024, la víctima, de tres años de edad, se encontraba con su madre y su pareja dentro de su domicilio.

Ese día en la casa ubicada en la colonia Llano Grande San Mateo Tezoquiapan, delegación de Miraflores, en Chalco, ambos comenzaron a agredirla físicamente hasta causarle la muerte por traumatismo craneoencefálico.

Feminicidas intentaron borrar evidencias del crimen

El 28 de febrero de 2024, sacaron el cuerpo de la menor y lo trasladaron a un terreno ubicado en la misma colonia, donde lo intentaron incinerar, con la finalidad de desaparecer las evidencias del delito.

Sin embargo, no lograron hacerlo y optaron por enterrarlo de manera clandestina en el mismo lugar; tras lo cual, ambos huyeron del sitio.

Encarcelan en el mismo reclusorio a madre y su pareja

Ambos fueron trasladados hacia el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde quedaron a disposición de un juez, el cual determinó su vinculación a proceso.

Durante esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía del Edomex aportó más elementos de prueba para demostrar la culpabilidad de los detenidos.

Dichas pruebas aceptadas y analizadas por eljJuez y con base en ellas, determinó la culpabilidad de Julio Alberto Cuevas Mendoza y de Elizabeth Torres López, en el delito de feminicidio, en agravio de la menor de edad.

Por tal razón les dictó una sentencia condenatoria de 77 años 07 meses de prisión para él, mientras que para ella impuso una penalidad de 61 años 10 meses de prisión; además de suspenderles sus derechos civiles y políticos.

