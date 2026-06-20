VIDEO: Tragedia en la Lechería-Texcoco: mujer muere tras fuerte choque por invadir el carril

Esta noche un fuerte choque en la carretera Lechería-Texcoco, a la altura del municipio de Ecatepec, Estado de México, dejó como saldo una mujer sin vida.

El percance se registró en una zona de alta afluencia donde decenas de automovilistas circulaban en el momento en que la conductora de una camioneta se impactó contra otro vehículo.

Conductora habría invadido carril en la carretera Lechería-Texcoco

El equipo de Azteca Noticias arribó al lugar de los hechos, donde se pudo confirmar el deceso de una mujer.

Este fuerte choque se registró a la altura de la Termoeléctrica de Ecatepec, un punto clave para la movilidad de los ciudadanos que desean conectar con otros puntos.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer que conducía la camioneta negra al parecer invadió los carriles contrarios y se impactó de frente con un vehículo.

🚨 Un fuerte choque se registró esta noche en la carretera Texcoco-Lechería, a la altura de la termoeléctrica en #Ecatepec.



Una camioneta negra invadió carriles contrarios y se impactó de frente con otro vehículo. La mujer que viajaba en la camioneta perdió la vida en el lugar.… pic.twitter.com/nwiCyfLasR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 20, 2026

Choque provoca caos vial en la Lechería-Texcoco

El accidente provoca severos conflictos viales con dirección a Ecatepec y Texcoco.

La zon ha sido acordonada por los servicios de emergencia y policías municipales colocaron un perímetro para cerrar la escena y proceder al retiro de ambas unidades involucradas.

Se espera la llegada del Minsiterio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

