“Te di donde más te duele”, hombre que disparó a sus dos hijos en Jalisco

“Le dije a mi hija que fue eso y dice que, han de ver sido balazos porque si se oyeron bien clarito uno o dos nada más,” explicó una de las vecinas del Fraccionamiento Lomas de San Agustín en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Así fueron percibidos los disparos de un hombre identificado como Francisco quien era ex policía de Tlajomulco de Zúñiga llegó a la casa marcada con el número 39 de la Calle Loma de los Cerezos a convivir con sus hijos Joshua de 18 años y Samantha de 16.

“Dice que estaban conviviendo y creo que al parecer ya se iba y que el señor dijo ya me voy mi voy a llevar el control se fueron a p**** y los hijos de dijeron no, no te vas a llevar y control y como que discutieron y se escucharon los balazos, se bajó y le dijo tus hijos ya no van a despertar te di en donde más te duele y se dio el balazo él,” comentó para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, Claudia una de las vecinas que ayudó a la familia.

Sara, madre de las víctimas, al verlos tirados en el piso, llenos de sangre por todos lados y al ver la presunta arma homicida, un revolver, pidió ayuda a una vecina.

“Me dijo Claudia pide una ambulancia acaban de matar a mis hijos y dije ¿qué? estaba histérica y ya me colgó pedí la ambulancia y no se tardó,” declaró de forma anónima la vecina.

Joshua, uno de los hijos de 18 años, murió al instante por un impacto en el cráneo, él se era de oficio barbero.

Samantha, quien era estudiante de preparatoria, de 16 años, terminó con una herida en la cabeza, luchaba por su vida, fue trasladada a la Cruz Verde en Tlajomulco de Zúñiga, de ahí a la clínica 180 luego al Centro Médico de Occidente dónde se informó que tenía muerte cerebral.

Sara, la mamá de los jóvenes, es podóloga, tenía un año separada de Francisco por violencia familiar. Hace un tiempo Sara cambió su domicilio e informó que ya había retirado la denuncia.

Francisco Javier “N” de 49 años conducía un taxi del sitio 62, fue dado de baja el 15 de septiembre de 2020, por no aprobar los exámenes de control y confianza.

El 3 de mayo del presente año fue dado de baja de la corporación. Además, el sujeto contaba con una carpeta de investigación por violencia familiar.