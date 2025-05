Cuatro paros cardiorrespiratorios; mujer muere tras picadura de araña violinista en Sonora

Una mujer perdió la vida en Guaymas, Sonora, presuntamente a causa de la mordedura de una araña violinista. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lamentó el fallecimiento y detalló que la paciente sufrió cuatro paros cardiorrespiratorios antes de fallecer.

Por medio de un comunicado, el instituto dijo que recibió una primera atención médica en una clínica particular y al no mostrar mejoría fue llevada al Hospital General de la Zona No. 4, donde entró a quirófano.

Mediante una tarjeta informativa, el IMSS informó que lamentaba el fallecimiento de la paciente y que expresaba sus condolencias a familiares y amigos.

Mencionan que en el Hospital General fue valorada por Cirugía General, donde observaron que su condición de salud era grave, momentos después le realizaron estudios para pasarla a quirófano.

Cuando finalizó la cirugía fue trasladada a la sala de choque para su recuperación, sin embargo, mencionan que su condición continúo grave.

El IMSS dijo que la paciente cayó en paro cardiorrespiratorio en cuatro ocasiones, y que en el último intento no fue posible regresarla a la circulación espontánea, por lo que declararon su fallecimiento.

¿Quién era la mujer que perdió la vida tras la picadura de una araña violinista?

De acuerdo con información de medios locales, mencionan que presuntamente se trata de María Fernanda Vázquez Valverde, una mujer de 30 años, quien recibió una picadura de una araña violinista en la pierna.

Temporada de arañas violinistas 2025

La araña violinista o “araña de rincón”, es una especie de tamaño mediano, y que principalmente se encuentra principalmente en zonas cálidas y secas; en tu casa se puede encontrar en los sótanos, garajes, además de en los rincones de los hogares y negocios.

La temporada de araña violinista se encuentra marcada por un incremento en la presencia de este arácnido (Loxosceles reclusa) en diversas regiones de América Latina.

Estos insectos suelen salir en busca de alimento, además de que su comportamiento se intensifica durante los meses de calor. Esta comienza con la llegada de la primavera y se extiende hasta el otoño; sin embargo, es durante los meses de mayo y julio cuando se registra un aumento en la presencia de este arácnido.