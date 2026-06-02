VIDEO: Hombre intenta lanzarse de un poste de alumbrado en la colonia Portales, CDMX

Momentos de tensión se registraron esta tarde en la alcaldía Benito Juárez cuando un hombre se subió a un poste ubicado en el cruce de Eje 7 Sur y avenida Plutarco Elias Calles, en la colonia Portales de la CDMX.

El incidente provocó una intensa movilización por parte de las autoridades, además de preocupación entre los vecinos y automovilistas que se enciontraban en la zona.

De acuerdo con información difundida por el reportero Armando Martínez, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar y desplegaron un operativo para alcanzar al hombre, quien permanecía en la parte más alta de la estructura.

VIDEO: Hombre intenta aventarse de un poste; bomberos lo rescatan en CDMX

Para llevar a cabo el rescate, los equipos de emergencia utilizaron diversos materiales y maniobras especializadas que les permitieron llegar hasta donde se encontraba la persona, en cuestión de minutos los rescatistas lograron ponerla a salvo sin que se reportaran incidentes mayores.

Una vez que descendió de la estructura, el hombre fue entregado a personal médico que ya lo esperaba en una ambulancia estacionada en las inmediaciones del lugar.

Luego del rescate, paramédicos comenzaron una revisión para conocer su estado de salud y descartar posibles afectaciones derivadas de la situación de riesgo que enfrentó; según el reporte preliminar, el hombre sería trasladado a un hospital cercano para recibir atención especializada y una valoración más completa.

#JustoAhora | Un hombre intenta aventarse de un poste de alumbrado público en Eje 7 Sur en la colonia Portales. Al final fue rescatado.



El reporte de Armando Martínez (@PLATA11CDMX) pic.twitter.com/2RoZMKCmGQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 2, 2026

Mujer intenta arrojarse de puente en Iztacalco

El incidente ocurre apenas un día después de que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana evitaran otra situación similar en la alcaldía Iztacalco.

En aquel caso, una mujer de 28 años fue rescatada en un puente peatonal de la colonia Agrícola Oriental tras atravesar una crisis emocional. Gracias a la intervención de los oficiales y personal de apoyo, la joven fue puesta a salvo y posteriormente entregada a un familiar.

Ambos hechos reflejan la importancia de la actuación oportuna de los cuerpos de emergencia, cuya intervención ha permitido evitar desenlaces fatales en situaciones donde cada minuto resulta determinante.