Metro CDMX EN VIVO hoy 2 de junio: Líneas con retrasos y marcha lenta
Este martes 2 de junio se esperan líneas cerradas, algunos retrasos y gran afluencia en el Metro de la CDMX. Sigue el reporte para que llegues a tiempo a tu destino.
Se espera que la actividad del Metro de la Ciudad de México (CDMX) este martes 2 de junio sea ajetreada debido al cierre de la Línea 2 en casi todas sus estaciones.
En Azteca Noticias te damos el reporte completo EN VIVO para que no llegues tarde a tu destino.
Metro CDMX EN VIVO hoy 2 de junio: Líneas con retrasos y marcha lenta
¿Qué pasa en la Línea 3?
Usuarios en redes sociales reportaron el lento avance de la Línea 3 del Metro de la CDMX.
Según autoridades, el flujo ya se está agilizando para que los usuarios no se atrasen.
Ofrecen servicio RTP gratuito
Para reducir el impacto a usuarios que transitarían en la Línea 2, autoridades brindarán apoyo gratuito en autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
El recorrido de este será entre las estaciones Pino Suárez y Xola en ambos sentidos.
¿Qué estaciones están cerradas hoy?
El Metro informó que la Línea 2 se encuentra ofreciendo servicio provisional y opera únicamente en dos tramos separados en ambos sentidos:
- De Tasqueña a Xola
- De Cuatro Caminos a Pino Suárez
Debido al cierre, son seis las estaciones que permanecerán cerradas por trabajos de remodelación clave, estas son:
- Zócalo/Tenochtitlan
- San Antonio Abad
- Chabacano
- Viaducto
- Nativitas
- Portales