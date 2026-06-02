Cobijado por sindicatos, o al menos eso decían ser, un sujeto en el Estado de México (Edomex) burló la justicia para poder cometer despojos y otros delitos impunemente, sin embargo, ya fue detenido e identificado como Misael “N”, alias “El Borregas”.

Fue detenido en el municipio de Ecatepec por agentes de la Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Policía Municipal.

¿Quién es "El Borregas", delincuente sindical en Ecatepec?

Misael “N”, alias “El Borregas”, es un sujeto investigado por delitos de extorsión, secuestro, robo con violencia y despojo, entre otros.

Su nombre era nuevo en el radar de las autoridades, pues era considerado uno de los objetivos prioritarios de “Operación Restitución”, estrategia para combatir el despojo e invasión de predios.

Los reportes lo colocan como secretario estatal del autodenominado Sindicato 25 de Marzo y presidente de la Unión de Piperos de Ecatepec, ambas organizaciones adheridas a la organización Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON).

Misael “N” es hermano del dirigente de “USON”, Guillermo “N”, "El Memo", quien actualmente está prófugo.

A través de su organización opera en los municipio de Ecatepec, Chalco, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Zumpango, Acolman, Chalco, Tultepec, Tlalnepantla, Huehuetoca, Teotihuacán, entre otros.

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Una extorsión de un millón de pesos del Sindicato 25 de Marzo

“El Borregas” es investigado por un caso que se registró el 12 de octubre de 2024, de acuerdo con la información de la Fiscalía del Edomex.

Ese día, la víctima acudió a un predio de su propiedad ubicado en Ecatepec, para limpiar y recoger sus productos de limpieza, cuando se le acercó un hombre, quien lo amenazó y le pidió que se retirara ya que ese terreno era de su jefe “Fragoso”.

Un día después, las víctimas, entre ellas una mujer de más de 60 años, acudieron al predio, lugar al que arribó el “El Borregas” en

un vehículo.

Se les acercó, y con un arma de fuego, las amenazó con matarlas, si no le entregaban un millón de pesos, ya que una vez que le dieran el dinero les devolvería el terreno.

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Misael “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, a disposición de un juez.

Se encuentra investigado en delitos de lesiones, despojo, extorsión, secuestro, narcomenudeo, robo, portación de arma de fuego, préstamos ilegales “gota a gota”, simulación de vehículo oficial y ataques a las vías de comunicación.

El inmueble despojado, el 19 de septiembre de 2025, fue asegurado y el 29 de octubre del mismo año,se devolvió a sus legítimos propietarios.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Misael “N” alias “Borregas”, objetivo prioritario la #OperaciónRestitución con apoyo de elementos de la @SEMAR_mx y de Policía Municipal de @Ecatepec.

Alias “Borregas” es identificado… pic.twitter.com/C6wwxLTR0x — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 2, 2026

70 mil pesos al mes por un pozo o muerte

“El Borregas” es investigado por extorsión, pues el 6 de febrero de 2024, acudió al pozo de agua en el pueblo de San Pedro Xalostoc, también en Ecatepec, donde se encontraba la víctima.

Le dijo que a partir de ese día tomarían el control del pozo y que tendría que entregarles 70 mil pesos al mes, ya que en caso de no hacerlo le harían daño a ella o a su familia.

El inmueble fue ocpuado mientras realizaban la explotación del pozo hasta el 24 de octubre de 2025, cuando a través de la “Operación Caudal” se decretó el aseguramiento del mismo, que hasta ahora está asegurado.