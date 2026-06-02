Terror en anexo en Chimalhuacán: dijeron que se cayó en el baño y murió, pero versión los delata

Un hombre perdió la vida en un anexo en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), pero dos versiones de lo que pasó ponen en duda la verdad detrás de un homicidio, pues la forma en cómo ocurrieron los hechos apuntan a un posible caso de tortura y agresión en el lugar.

Las autoridades tomaron cartas en el asunto y llevaron a cabo acciones que terminaron con el aseguramiento del inmueble, lugar en el cual hubo detenidos por su presunta participación en el crimen, en tanto, 23 personas que se encontraban internadas tuvieron que ser sacadas del lugar.

🚨 Dos historias, un mismo anexo en Ecatepec.



Nazario desapareció tras ser internado. Alejandro, de 26 años, murió a golpes apenas dos días después.



Familias denuncian irregularidades y exigen justicia.



💔 Lo que debía ser ayuda, terminó en tragedia.



La información de… pic.twitter.com/WNp8tGcqZM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 11, 2026

Interno en anexo en Chimalhuacán murió tras caer en el baño, según encargado

El inmueble ubicado en la colonia Jardines de San Agustín operaba como Centro de Rehabilitación “Anexo” donde el 27 de mayo de 2026 hubo el homicidio de un hombre que se encontraba interno en dicho lugar.

Aquel día, policías municipales de Chimalhuacán fueron alertados sobre un hombre sin vida al interior del anexo, pero cuando llegaron el encargado del lugar dio una versión de los hechos.

El encargado llamado Luis Enrique “N”, contó que la víctima se cayó mientras se bañaba, por lo que lo auxiliaron y lo dejaron en observación, sin embargo, perdió la vida.

Interno fue golpeado en anexo por encargado y otro sujeto

Luego de la muerte, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Edomex acudieron a dicho sitio, en donde se encontraban 23 personas en internamiento.

Ante lo ocurrido, estas fueron reintegradas a sus familiares, en tanto, las investigaciones determinaron que cuatro días antes del crimen, dos sujetos, entre ellos Luis Enrique “N” habrían golpeado a la víctima.

Estos mismos hechos se repitieron el 27 de mayo, cuando los supuestos encargados del lugar agredieron nuevamente a la víctima y obligaron a dos internos a amarrarla de pies y manos para luego trasladarla a la enfermería, lugar en donde se dieron cuenta que ya no estaba viva.

La Fiscalía también investiga además el posible delito de abuso sexual en agravio de internos.

Aseguran anexo en Chimalhuacán e investigacn homicidio de interno

La Fiscalía del Edomex cateó el anexo el 30 de mayo de 2026 y localizó diversos indicios relacionados con el caso, además, se constataron condiciones que representan un riesgo para la seguridad y salud de los internos, por lo que fue asegurado.

El encargado del lugar Luis Enrique “N” fue ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Mientras que otro sujeto identificado como Juan Carlos “N” también fue detenido por su posible relación con estos hechos y ambos podrían alcanzar una sentencia de hasta 70 años.

