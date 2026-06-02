¿Qué pasa en la CDMX? Calles cerradas y afectaciones viales por las marchas de este martes 2 de junio 2026
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX para este martes 2 de junio 2026; estas son las alternativas viales.
¡No te quedes en el tráfico! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este martes 2 de junio 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
Marchas en CDMX HOY 2 de junio 2026: Calles cerradas y afectaciones viales
Manifestantes cierran vialidades inmediatas a Plaza Constitución
Manifestantes continúan el cierre de la circulación en las vialidades principales a la Plaza de la Constitución; se recomienda tomar la siguientes alternativas viales:
🔵 Eje 1 Norte
🔵 Eje 1 Oriente
🔵 Congreso de la Unión
🔵 Fray Servando T. de Mier
🔵 Izazaga
🔵 Eje Central.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en vialidades inmediatas a Plaza de la Constitución, por manifestantes en la zona. #AlternativaVial Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Congreso de la Unión, Fray Servando T. de Mier, Izazaga y Eje Central. pic.twitter.com/XNzEJoJwjo— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 2, 2026
Megamarcha CNTE provoca caos en calles de la CDMX
Integrantes de la CNTE provocaron caos en la CDMX con una intensa movilización, afectando calles importantes de la capital del país.
Los manifestantes partieron del Ángel de la Independencia hasta llegar al Zócalo CDMX, provocando daños en algunos puntos.
Dos manifestantes resultaron heridos.
La #CNTE arrancó la semana con una mega movilización que provocó caos en la #CDMX— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026
Partieron del Ángel de la Independencia y avanzaron por Reforma, causando daños en la Secretaría de Bienestar.
En la calle 20 de Noviembre, intentaron usar un camión de basura para derribar vallas… pic.twitter.com/lySHQvdzpC
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Se habilita el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza a Leibnitz; se implementa desde las 6:30 a las 9:00 horas.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/1FkKArs7UB— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 2, 2026
¿Qué autos NO circulan este martes 2 de junio?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este martes 2 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROSA
- Terminación de placas 7 y 8
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 2, 2026
El #HoyNoCircula de este martes 2 de junio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/f445pcBY1D