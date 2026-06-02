tva (1).png

¿Qué pasa en la CDMX? Calles cerradas y afectaciones viales por las marchas de este martes 2 de junio 2026

Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX para este martes 2 de junio 2026; estas son las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 2 de junio 2026: Calles cerradas y alternativas viales para este martes
¿Qué pasa en la CDMX este martes 2 de junio 2026?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez,Felipe Vera

¡No te quedes en el tráfico! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este martes 2 de junio 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 2 de junio 2026: Calles cerradas y afectaciones viales

Manifestantes cierran vialidades inmediatas a Plaza Constitución

Manifestantes continúan el cierre de la circulación en las vialidades principales a la Plaza de la Constitución; se recomienda tomar la siguientes alternativas viales:
🔵 Eje 1 Norte
🔵 Eje 1 Oriente
🔵 Congreso de la Unión
🔵 Fray Servando T. de Mier
🔵 Izazaga
🔵 Eje Central.

Megamarcha CNTE provoca caos en calles de la CDMX

Integrantes de la CNTE provocaron caos en la CDMX con una intensa movilización, afectando calles importantes de la capital del país.

Los manifestantes partieron del Ángel de la Independencia hasta llegar al Zócalo CDMX, provocando daños en algunos puntos.

Dos manifestantes resultaron heridos.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Se habilita el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza a Leibnitz; se implementa desde las 6:30 a las 9:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este martes 2 de junio?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este martes 2 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROSA
  • Terminación de placas 7 y 8
  • Holograma 1 y 2

Tags relacionados
CDMX Marchas

Notas