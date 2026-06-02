¡Estaba en una coladera! Capturan a cocodrilo en calles de Coyoacán; así fue su rescate

¡Se llevaron un susto! Vecinos de la alcaldía Coyoacán, en CDMX, se llevaron una sorpresa al descubrir la presencia de un cocodrilo en una de las coladeras de la zona Culhuacán; el animal logró ser capturado y puesto en resguardo.

Hasta el momento se desconoce cómo es que el réptil quedó atrapado en la coladera.

Así fue el rescate del cocodrilo en calles de Coyoacán

Los primeros informes indican que el pequeño cocodrilo fue encontrado en una de las coladeras de CTM VII Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán; los vecinos no dieron detalles sobre cómo se percataron que el animal estaba ahí.

Tras el reporte del hallazgo del reptil, personal de la alcaldía en coordinación con la Territorial Culhuacanes y elementos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Coyoacán acudieron al lugar para realizar las labores de rescate.

El cocodrilo logró ser rescatado de la coladera, por lo que fue canalizado a protección animal para su resguardo.

Personal de la alcaldía en coordinación con la Territorial Culhuacanes y la UGIRPC Coyoacán 🦺, capturaron un cocodrilo reportado por vecinos en una coladera de CTM VII Culhuacán. El ejemplar fue canalizado a protección animal para su resguardo.#ContigoImparables👷👷‍♂️ pic.twitter.com/fsSvTUeulF — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) June 2, 2026

¿Cuál es el estado de salud del cocodrilo en coladera de Coyoacán?

Hasta el momento, las autoridades no revelaron más detalles sobre el estado de salud y condiciones en las que se encontraba el pequeño cocodrilo, por lo que se desconoce si el animal estaba enfermó o no.

Por otro lado, tampoco se reveló más información sobre cómo el reptil quedó atrapado en la coladera.

¿Qué hacer si encuentro un cocodrilo en CDMX?

¡No entres en pánico! En caso de encontrar un cocodrilo en calles de la CDMX, lo primero que hay que hacer es mantener la cama, evitando los movimientos bruscos, ya que el animal podría alterarse y desencadenar un ataque.

Retrocede lentamente alejándote del reptil y siempre mantén la vista fija en él, los expertos recomiendan que nunca le des la espalda. No hagas mucho ruido ya que esto podría asustar al reptil y provocar un ataque a manera de defensa.

