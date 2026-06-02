Mujer intenta arrojarse de un puente en CDMX tras problemas sentimentales

Una intervención oportuna de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) evitó una tragedia en la alcaldía Iztacalco, luego de que una mujer de 28 años fuera localizada en una situación de riesgo sobre un puente peatonal de la colonia Agrícola Oriental.

El reporte movilizó a policías capitalinos hasta la calzada Ignacio Zaragoza, donde la mujer permanecía en el puente con la intención de lanzarse. Al llegar al sitio, los oficiales iniciaron una conversación con ella para intentar contener la crisis que atravesaba.

Durante varios minutos, los agentes mantuvieron contacto directo con la joven y buscaron generar confianza para persuadirla de alejarse del borde. Finalmente, lograron asegurarla y ponerla a salvo sin que se registraran lesiones.

Problemas sentimentales: La razón por la que intentó aventarse de un puente peatonal

Una vez controlada la situación, paramédicos de Protección Civil realizaron una valoración médica en el lugar.

De acuerdo con el diagnóstico preliminar, la mujer presentaba una crisis emocional relacionada con problemas sentimentales. Los especialistas determinaron que no requería traslado hospitalario, por lo que permaneció bajo observación mientras concluían las labores de atención.

Posteriormente, la joven fue entregada a su hermana, quien quedó a cargo de ella y la acompañó tras la intervención de los servicios de emergencia.

Zona de Agrícola Oriental ha registrado incidentes similares

El hecho generó preocupación entre personas que transitaban por la zona, especialmente porque en ocasiones anteriores se han registrado emergencias en las inmediaciones de la estación Agrícola Oriental de la Línea A del Metro.

Aunque este caso concluyó sin personas lesionadas, la movilización de policías y cuerpos de auxilio llamó la atención de peatones y usuarios del transporte público que se encontraban cerca del puente peatonal.

Las autoridades capitalinas han reiterado la importancia de buscar apoyo profesional y acercarse a familiares o personas de confianza cuando se enfrentan situaciones emocionales complejas, con el objetivo de prevenir desenlaces que pongan en riesgo la vida.

