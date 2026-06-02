Cae compadre de Iván Archivaldo: Detienen “El Gabito” en Sinaloa; se le vincula con el homicidio de los diez mineros en Concordia

En un operativo entre elementos del Ejército, la Guardia Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, capturaron en el municipio de El Rosario a Gabriel "N", alias "El Gabito" o "El 80".

El detenido es identificado como jefe regional de la facción de "Los Menores" del Cártel del Pacífico con zonas de influencia en Escuinapa, San Ignacio, Cosalá, El Rosario, Concordia, Villa Unión y Mazatlán.

En una acción coordinada en El Rosario, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales detuvieron a Gabriel “N”, alias “Gabito”, identificado como generador de violencia y jefe regional de la facción “Los Menores”.



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Además de su posición en la delincuencia organizada, Gabriel “N” es señalado como colaborador cercano y compadre de Iván Archivaldo, alias “El Chapito”.

"El Gabito" también es señalado de la desaparición y homicidio de los diez mineros que laboraban en Concordia.

Compadre de Iván Archivaldo y sucesor de El Panu

De acuerdo a los reportes, Gabriel "N" sería compadre y colaborador directo con Iván Archivaldo. Además, “El Gabito” asumió el "puesto" de jefe regional de la facción tras el asesinato de Óscar Noé Medina González, “El Panu”, quien era el jefe de seguridad del grupo hasta que lo mataron el 21 de diciembre de 2025 en un restaurante de la Ciudad de México.

Vinculado al homicidio de diez mineros en Concordia

El detenido tiene carpetas de investigación abiertas por secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud.

Entre las investigaciones y delitos, también se le atribuye el caso de los trabajadores desaparecidos el pasado 23 de enero de 2026 en Concordia, Sinaloa.

Según las indagatorias, él habría sido autor intelectual del secuestro y luego asesinato de los seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera, con origen canadiense, que se encontraba operando en el estado.

#IMPORTANTE | Detienen a "El Gabito", jefe regional de "Los Menores" en Sinaloa Fue capturado Gabriel "N", alias "Gabito" o "80", jefe regional del Cártel del Pacífico de la facción de "Los Menores".



El detenido era un importante criminal en la zona sur del estado, además de… pic.twitter.com/AZwI5NiyLR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

Decomisan arsenal y fajos de dinero

Durante la revisión del inmueble donde fue arrestado el líder delictivo y los vehículos que se encontraban en el mismo, las fuerzas federales incautaron armas largas, cargadores abastecidos, cientos de municiones de diferentes calibres y paquetes con droga listos para su distribución.

También se localizó una cantidad importante de dinero en efectivo en pesos.

Todo lo decomisado fue enviado a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.