¡Indignante! Hombre invade vagón de mujeres del Metro CDMX con credencial falsa de inspector

Un nuevo incidente de invasión en zonas restringidas ha generado indignación en redes sociales. A través de un video que se ha vuelto viral, se captó el momento en que un hombre ingresó al vagón exclusivo para mujeres del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México. Ante los reclamos de las usuarias, el sujeto intentó justificar su estancia mostrando una supuesta credencial que lo acreditaba como "inspector".

En la grabación se observa cómo el individuo asegura tener permitido permanecer en el área restringida, mientras exhibe de manera breve una identificación para evitar ser desalojado por las pasajeras, quienes cuestionaron la veracidad de su cargo y la falta de respeto a los protocolos de género del transporte.

Metro CDMX investiga uso indebido de credencial

Tras la difusión de las imágenes, el Metro CDMX emitió una postura oficial informando que el caso ya fue canalizado a las áreas administrativas y de seguridad correspondientes. Las autoridades buscan verificar si el hombre es realmente un trabajador del sistema o si utilizó una identificación falsa para transgredir el reglamento.

"El caso fue canalizado al área correspondiente para su verificación e investigación. Asimismo, se refuerza la vigilancia para garantizar el uso adecuado de los vagones exclusivos", señaló la institución a través de sus canales oficiales.

¿Qué hacer ante una invasión en el vagón exclusivo?

El Sistema de Transporte Colectivo reiteró que el acceso a los vagones exclusivos debe respetarse en todo momento, sin excepciones. Ante situaciones donde se ignore el reglamento o se haga un uso indebido de las instalaciones, el Metro recomienda a las usuarias:



Solicitar apoyo inmediato: Acercarse al personal de seguridad ubicado en torniquetes y andenes.

Acercarse al personal de seguridad ubicado en torniquetes y andenes. Accionar dispositivos: En caso de riesgo o confrontación dentro del tren, accionar la palanca de emergencia.

En caso de riesgo o confrontación dentro del tren, accionar la palanca de emergencia. Reporte directo: Notificar a cualquier trabajador del sistema para que se proceda al desalojo del infractor.

Buen día. El acceso a los vagones exclusivos debe respetarse en todo momento. Ante cualquier situación que transgreda el reglamento o uso indebido de las instalaciones, solicita apoyo al personal del Sistema, acciona la palanca de emergencia o acércate al personal de seguridad en… — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 6, 2026

"El caso fue canalizado al área correspondiente para su verificación e investigación. Asimismo, se refuerza la vigilancia para garantizar el uso adecuado de los vagones exclusivos", expresó a través de un tuit.