Pánico en Azcapotzalco: Robo de tubería provoca masiva fuga de gas mientras vecinos dormían

Durante las horas de descanso de la población, una situación de alto riesgo sacudió a los residentes de la colonia San Juan Tlihuaca. Un delincuente, identificado por los colonos como un sujeto con problemas de adicciones, sustrajo parte de la infraestructura de gas natural situada en la fachada de un domicilio.

El hurto, ocurrido específicamente en la Tercera Cerrada de Navarro, consistió en el desprendimiento de un tubo de cobre, lo que desencadenó un escape de combustible de grandes proporciones.

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Los testimonios locales coinciden en que el estruendo provocado por la fuga de gas fue de tal magnitud que inicialmente se confundió con el sonido de una lluvia intensa.

Los habitantes de la zona se despertaron alarmados al percatar el fuerte olor y el ruido ensordecedor del suministro escapando a presión. Apolonia Velázquez, residente del área, relató que la intensidad del sonido fue lo que los obligó a asomarse, confirmando que el origen del estruendo provenía de la toma dañada justo frente a su hogar.

Héroes anónimos frente a la amenaza de explosión

Ante el temor inminente de una deflagración, la comunidad activó los protocolos de seguridad vecinal. Mientras algunos optaron por refugiarse en las azoteas de sus viviendas o desplazarse hacia las esquinas para alejarse del foco de peligro, otros procedieron a realizar el reporte correspondiente a través del número de emergencias 911.

El pánico se extendió rápidamente por la calle, despertando a familias enteras que veían con impotencia cómo el hidrocarburo inundaba el ambiente.

"Pensamos que estaba lloviendo, pero era gas".



😰Un delincuente puso en riesgo a toda una calle en la 3ra Cerrada de Navarro, Azcapotzalco, al robar tubería de gas natural.



Gracias a un vecino y al 911 se evitó una tragedia.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/OHIqrvfZPW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

La tragedia se evitó gracias a la intervención civil antes de la llegada de las autoridades. Josué Linares, testigo de los hechos, señaló que un habitante de las cercanías acudió con herramientas especializadas para manipular la llave de paso.

Esta acción permitió cerrar el flujo de manera parcial, disminuyendo la volatilidad de la escena. Posteriormente, el cuerpo de bomberos arribó para concluir las labores de contención y asegurar el perímetro, permitiendo que los técnicos de la compañía de gas efectuaran las reparaciones definitivas en la línea de suministro.

Rapiña impune y fuego en el corazón de la Ciudad

A pesar del despliegue de seguridad, el perpetrador del robo logró evadir a los vecinos. Testigos observaron al sujeto huir corriendo con el tramo de tubería en sus manos.

Actualmente, los cuerpos policiales mantienen una investigación abierta para localizar al individuo responsable de poner en riesgo a decenas de familias. Afortunadamente, el saldo final de este evento no incluyó personas lesionadas.

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En un hecho distinto ocurrido durante la misma jornada, los servicios de emergencia se movilizaron hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México. En la intersección de las vialidades República de Argentina y Perú, se registró el incendio de un puesto dedicado a la venta de diarios y publicaciones periódicas.

Los reportes preliminares indican que un fallo en la instalación eléctrica, específicamente un corto circuito, originó el fuego. Los bomberos intervinieron con rapidez para extinguir las llamas, evitando que el incendio afectara a otros locales comerciales adyacentes. Al igual que en el caso de Azcapotzalco, no hubo heridos, registrándose únicamente pérdidas materiales en la estructura metálica y su contenido.

