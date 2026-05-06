tva (1).png

¡Toma precauciones! Caos por marchas CDMX hoy 6 de mayo: Sigue el reporte EN VIVO

¿Se te hace tarde? Consulta por dónde habrá marchas hoy miércoles y evita las zonas de manifestaciones; te mostraremos cuáles son las vías alternas en CDMX.

Calles de la CDMX.
¿Por dónde hay marchas en CDMX?|X ovialcdmx.

Escrito por: César Contreras,Oscar Morales

Azteca Noticias te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades con afectaciones previstas para hoy miércoles 6 de mayo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX). El objetivo es que tomes previsiones y consideres rutas alternas para evitar contratiempos en tus traslados.

La agenda de movilizaciones y concentraciones se basa en el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).

¡Toma precauciones! Caos por marchas CDMX hoy 6 de mayo: Sigue el reporte EN VIVO

Sigue bloqueo en Eje 3 Oriente

Un grupo de inconformes bloquea la lateral de Eje 3 Oriente a la altura de Lorenzo Boturini al norte. Evita la zona y circula por Nicolás León y Genaro García.

Bloquean Eje 3 Oriente

Manifestantes bloquean la circulación en el Eje 3 Oriente a la altura de Fray Servando Teresa de Mier. La alternativa para circular es por Viaducto y Calzada Ignacio Zaragoza.

Así va la Calzada Zaragoza

El avance es lento en la Calzada Ignacio Zaragoza desde metro Tepalcates en dirección a Viaducto.

Estas son las marchas programadas para hoy

8:00 HORAS | Jubilados de la CFE

Se concentrarán en la plancha del Zócalo capitalino en demanda de una respuesta su pliego petitorio sobre el rechazo a la reforma al artículo 127 constitucional.

9:30 HORAS | Instituto Mexicano de Derechos Humanos

Se concentrarán a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en José María Pino Suárez número 2, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 HORAS | Frente Antiimperialista y Antiofascista Mexicano

Sostendrán un encuentro en la sede del SME, en Insurgentes número 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día | Movimiento Antorchista

Se manifestarán en Palacio Nacional en demanda de la liberación del líder antorchista de Chiapas.

Tags relacionados
Seguridad y Justicia Marchas CDMX

Notas