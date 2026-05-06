¡Toma precauciones! Caos por marchas CDMX hoy 6 de mayo: Sigue el reporte EN VIVO
¿Se te hace tarde? Consulta por dónde habrá marchas hoy miércoles y evita las zonas de manifestaciones; te mostraremos cuáles son las vías alternas en CDMX.
Azteca Noticias te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades con afectaciones previstas para hoy miércoles 6 de mayo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX). El objetivo es que tomes previsiones y consideres rutas alternas para evitar contratiempos en tus traslados.
La agenda de movilizaciones y concentraciones se basa en el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
¡Toma precauciones! Caos por marchas CDMX hoy 6 de mayo: Sigue el reporte EN VIVO
Sigue bloqueo en Eje 3 Oriente
Un grupo de inconformes bloquea la lateral de Eje 3 Oriente a la altura de Lorenzo Boturini al norte. Evita la zona y circula por Nicolás León y Genaro García.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean lateral de Eje 3 Oriente a la altura de Lorenzo Boturini en dirección al Norte. #AlternativaVial Nicolas León y Genaro García. pic.twitter.com/gfyrL1slRr— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 6, 2026
Bloquean Eje 3 Oriente
Manifestantes bloquean la circulación en el Eje 3 Oriente a la altura de Fray Servando Teresa de Mier. La alternativa para circular es por Viaducto y Calzada Ignacio Zaragoza.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación en Eje 3 Oriente a la altura de Fray Servando Teresa de Mier. #AlternativaVial Viaducto y Calz. Ignacio Zaragoza. pic.twitter.com/w95lWkGB6r— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 6, 2026
Así va la Calzada Zaragoza
El avance es lento en la Calzada Ignacio Zaragoza desde metro Tepalcates en dirección a Viaducto.
Lento avance en Calz. Ignacio Zaragoza de metro Tepalcates y con dirección a Viaducto. pic.twitter.com/Tohug47QZV— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 6, 2026
Estas son las marchas programadas para hoy
8:00 HORAS | Jubilados de la CFE
Se concentrarán en la plancha del Zócalo capitalino en demanda de una respuesta su pliego petitorio sobre el rechazo a la reforma al artículo 127 constitucional.
9:30 HORAS | Instituto Mexicano de Derechos Humanos
Se concentrarán a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en José María Pino Suárez número 2, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
10:00 HORAS | Frente Antiimperialista y Antiofascista Mexicano
Sostendrán un encuentro en la sede del SME, en Insurgentes número 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
Durante el día | Movimiento Antorchista
Se manifestarán en Palacio Nacional en demanda de la liberación del líder antorchista de Chiapas.