¡Toma precauciones! Caos por marchas CDMX hoy 6 de mayo: Sigue el reporte EN VIVO

8:00 HORAS | Jubilados de la CFE

Se concentrarán en la plancha del Zócalo capitalino en demanda de una respuesta su pliego petitorio sobre el rechazo a la reforma al artículo 127 constitucional.

9:30 HORAS | Instituto Mexicano de Derechos Humanos

Se concentrarán a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en José María Pino Suárez número 2, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 HORAS | Frente Antiimperialista y Antiofascista Mexicano

Sostendrán un encuentro en la sede del SME, en Insurgentes número 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día | Movimiento Antorchista

Se manifestarán en Palacio Nacional en demanda de la liberación del líder antorchista de Chiapas.