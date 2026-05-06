Golpe al grupo criminal “Los Linos": Cae el líder Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, en Morelos tras operativo con balacera

La mañana de este miércoles 6 de mayo, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre un operativo de alto impacto contra el grupo criminal "Los Linos"; durante el mismo, las autoridades lograron el arresto de Rodolfo "N", alias "Don Ramón", líder de la célula delictiva.

El operativo se llevó a cabo en Morelos y derivó en la detención de, además del líder, Carlos “N” otro operador principal del grupo que operaba en conjunto con la Familia Michoacana.

Durante una acción de @SSPCMexico @GN_MEXICO_ y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico con información del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con el @GobiernoMorelos, fueron detenidas 5 personas y un agresor perdió la vida. Lamentablemente, dos… pic.twitter.com/3rtWg4kKQw — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 6, 2026

Así fue el operativo contra "Los Linos" en Morelos

En el despliegue participaron la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia. Durante la acción, los delincuentes abrieron fuego, lo que desató un enfrentamiento donde un agresor perdió la vida.

El secretario informó que dos compañeros de la SSPC resultaron heridos por las balas, aunque ya están bajo atención médica especializada.

Durante el operativo detuvieron a 8 delincuentes, confiscaron cuatro armas largas, cinco armas cortas y droga; un criminal falleció.

¿Quién es "Don Ramón" y qué hacían "Los Linos"?

“Don Ramón” no era un criminal cualquiera. Se le identifica como el líder de esta banda dedicada a la extorsión, el narcomenudeo y el robo de vehículos en distintos municipios de Morelos.

Junto a él, cayó su mano derecha, Carlos “N”, quien era el encargado de mover los hilos operativos de la organización.

Según las investigaciones, eran los responsables de gran parte de la violencia sucedida en la ciudad de la eterna primavera.

"Los Linos" exportaban droga a los Estados Unidos

Harfuch detalló que “Los Linos” no se limitaban a cobrar piso o a distribuir narcóticos en Morelos; también se dedicaban al envío de droga hacia Estados Unidos.

Tenían rutas establecidas para meter sustancias prohibidas a ciudades como San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

A "Los Linos" se les vincula con la Familia Michoacana

Se sabe que mantenían una alianza estratégica con la Familia Michoacana, sirviendo como su brazo ejecutor en Morelos. Con la captura de sus líderes, las autoridades esperan que baje la presión de la extorsión sobre los comerciantes morelenses, quienes han sido los más afectados por las actividades de "Don Ramón" y sus cómplices.

🚨#AlertaADN



La masacre en Jiutepec que dejó 9 muertos este fin de semana, estaría relacionada con una pugna entre las organizaciones delincuenciales de "Los Linos" y "La Familia Michoacana", dice el fiscal de Morelos, Uriel Carmona pic.twitter.com/cxBPlUlnr2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 4, 2024

Las operaciones no han terminado, según Harfuch

El secretario de seguridad declaró en sus redes que las operaciones en Morelos continúan. La zona donde se realizó el operativo sigue bajo vigilancia.