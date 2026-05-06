Metro de la CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa HOY? | Revisión de tren en Línea 8
Sigue el reporte del Metro CDMX hoy miércoles 6 de mayo de 2026 y entérate de las últimas noticias sobre retrasos, incidencias y avance de trenes en las 12 líneas.
¡Que no se te haga tarde! Este miércoles 6 de mayo de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo Metro opera desde las 5:00 horas en toda su red.
En este minuto a minuto de Azteca Noticias podrás consultar el avance de trenes, estaciones con alta afluencia y posibles fallas que afecten tu trayecto dentro del Metro de la Ciudad de México.
Metro de la CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa HOY? | Revisión de tren en Línea 8
Recomendaciones de Azteca Noticias para usuarios del Metro CDMX
En Azteca Noticias te dejamos estas recomendaciones para mejorar tu experiencia al viajar en el Metro:
Planea tus trayectos: evita la hora pico si es posible y considera rutas alternas como RTP o Metrobús en zonas críticas (Hidalgo, Indios Verdes, Pantitlán).
Prepárate para demoras: los trenes vacíos están disponibles desde las terminales.
Reporta emergencias o situaciones de inseguridad: acude al personal del Metro o a la SSC.
Mantente al tanto: síguelos en X (@MetroCDMX) para avisos en tiempo real
Sigue todos los días el minuto a minutos del Metro CDMX de Azteca Noticias.
Caos en Línea 8: Unsuarios del Metro HOY reportan esperas de hasta 10 minutos
Usuarios del Metro de la Ciudad de México cuestionan la presunta afluencia elevada reportada por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México. Los viajeros reportan esperas de más de diez minutos en estaciones de la Línea 8.
Es una mentada de madre, que los usuarios paguen las pendejadas del regulador de quedarse dormido, si tienen reguladores borrachos que van crudos a trabajar, entonces despídannos investiguen, qué pasó por qué la línea se detuvo 10 minutos sin razón aparente— hope (@folk800) May 6, 2026
Alta afluencia en Líneas 3, 9 y B.
¡Mantén la calma! El Metro de la Ciudad de México informa sobre una elevada afluencia en las Líneas 3, 9 y B.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 6, 2026
Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 9 y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Te recomendamos anticipar tu… pic.twitter.com/YGP6eaG7xk
Revisión de tren en Línea 8
¿Qué pasa en Línea 8? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, informa sobre una marcha lenta debido a la revisión de un tren en la Línea 8.
Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea 8, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 6, 2026
¿Qué líneas presentan retrasos o alta afluencia hoy en el Metro?
Hasta el momento, el servicio se mantiene en operación en las 12 líneas, aunque usuarios reportan tiempos de espera variables en horas pico, especialmente en rutas de alta demanda como Línea 2, Línea 3 y Línea B.
Saben si la estacion nativitas de la línea 2 está habilitada y si es así, saber si ya están funcionando las escaleras eléctricas, llevo una persona con dispacaidad motriz— pucca gtz (@PuccaGtz) May 6, 2026
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy miércoles
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya opera con normalidad luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 32° C Mín. 14° C pic.twitter.com/oBwPIxUbBE— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 6, 2026