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Metro de la CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa HOY? | Revisión de tren en Línea 8

Sigue el reporte del Metro CDMX hoy miércoles 6 de mayo de 2026 y entérate de las últimas noticias sobre retrasos, incidencias y avance de trenes en las 12 líneas.

Metro CDMX EN VIVO: ¿Cómo va el servicio hoy 6 de mayo de 2026?
Este miércoles 6 de mayo de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo Metro opera desde las 6:00 horas en toda su red|Arturo Engels

Escrito por: Arturo Engels

¡Que no se te haga tarde! Este miércoles 6 de mayo de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo Metro opera desde las 5:00 horas en toda su red.

En este minuto a minuto de Azteca Noticias podrás consultar el avance de trenes, estaciones con alta afluencia y posibles fallas que afecten tu trayecto dentro del Metro de la Ciudad de México.

Metro de la CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa HOY? | Revisión de tren en Línea 8

Recomendaciones de Azteca Noticias para usuarios del Metro CDMX

En Azteca Noticias te dejamos estas recomendaciones para mejorar tu experiencia al viajar en el Metro:

Planea tus trayectos: evita la hora pico si es posible y considera rutas alternas como RTP o Metrobús en zonas críticas (Hidalgo, Indios Verdes, Pantitlán).

Prepárate para demoras: los trenes vacíos están disponibles desde las terminales.

Reporta emergencias o situaciones de inseguridad: acude al personal del Metro o a la SSC.

Mantente al tanto: síguelos en X (@MetroCDMX) para avisos en tiempo real

Sigue todos los días el minuto a minutos del Metro CDMX de Azteca Noticias.

Caos en Línea 8: Unsuarios del Metro HOY reportan esperas de hasta 10 minutos

Usuarios del Metro de la Ciudad de México cuestionan la presunta afluencia elevada reportada por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México. Los viajeros reportan esperas de más de diez minutos en estaciones de la Línea 8.

Alta afluencia en Líneas 3, 9 y B.

¡Mantén la calma! El Metro de la Ciudad de México informa sobre una elevada afluencia en las Líneas 3, 9 y B.

Revisión de tren en Línea 8

¿Qué pasa en Línea 8? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, informa sobre una marcha lenta debido a la revisión de un tren en la Línea 8.

¿Qué líneas presentan retrasos o alta afluencia hoy en el Metro?

Hasta el momento, el servicio se mantiene en operación en las 12 líneas, aunque usuarios reportan tiempos de espera variables en horas pico, especialmente en rutas de alta demanda como Línea 2, Línea 3 y Línea B.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy miércoles

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya opera con normalidad luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

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