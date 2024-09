VIDEO: Hombre con machete incendia edificios en Alemania; hay 30 heridos

Un hombre de 41 años de edad incendió al menos dos edificios de departamentos y causó heridas a más de 30 personas en Essen, Alemania.

El suceso que cayó gran conmoción en tierras germanas ocurrió alrededor de las 17:00 horas, del sábado 28 de septiembre de 2024, cuando las autoridades recibieron las alertas de dos incendios en edificios residenciales, los cuales pasaron de forma consecutiva.

Incendios en Alemania dejan 30 heridos

Las conflagraciones dejaron 30 heridos, entre ellos, ocho niños en estado grave y 2 con pronóstico crítico después de inhalar humo.





Los bomberos al llegar al lugar notaron que el humo salía de la entrada del primer edificio incendiado y la gente pedía ayuda por las ventanas. Algunos vecinos colocaron escaleras con el fin de ayudar a los residentes a escapar, pero no eran lo suficientemente altas para legar a los pisos más superiores.

No obstante, los incendios no fueron el único problema, ya que una camioneta chocó contra dos comercios de la misma ciudad de Essen. El impacto causó daños materiales, pero no personas lesionadas.

🇩🇪 | Un sirio de 41 años prendió fuego a dos casas en Essen, Alemania: 31 personas resultaron heridas, entre ellas dos niños.



Luego condujo una camioneta hacia dos tiendas y atacó a la gente con un machete.



Los valientes transeúntes y residentes lograron atraparlo en un patio… pic.twitter.com/9CuU4OmtJx — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 29, 2024

¿Cómo detuvieron al hombre que incendió edificios de departamentos en Alemania?

Los reportes indican que el hombre, quien conducía la camioneta, salió del vehículo y usó tanto un cuchillo como un machete para agredir a otras personas, pero algunos hombres lograron que retrocediera con la ayuda de palos y palas, para retenerlo en lo que llegaba la policía.

Las autoridades aseguran que el sospechoso, de nacionalidad siria, estaba consternado porque su esposa lo había dejado, por lo cual decidió atacar casas y tiendas donde vivían personas que lo apoyaban.

La policía ya tenía identificado al sujeto, debido a que pesaban sobre él delitos de amenazas y daños a la propiedad. Ahora, estará detenido bajos los cargos de sospecha de incendio provocado e intento de asesinato.