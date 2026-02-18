¿Accidente o ataque? Hallan cuerpo de un conductor sin vida sobre Circuito Interior

La madrugada de este miércoles 18 de febrero de 2026, las autoridades capitalinas iniciaron una investigación tras el hallazgo de un hombre sin vida al interior de su camioneta en la alcaldía Miguel Hidalgo. Lo que inicialmente fue reportado como un percance vehicular, ha generado dudas entre los peritos debido a inconsistencias detectadas en la escena del incidente.

El hallazgo ocurrió minutos antes de las 5:00 de la mañana sobre Circuito Interior José Vasconcelos, específicamente en el cruce con la calle 13 de Septiembre, dentro de la colonia San Miguel Chapultepec.

¿Qué pasó sobre el Circuito Interior, en San Miguel Chapultepec?

Tras recibir el reporte de un aparente choque, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y paramédicos se trasladaron al sitio para brindar auxilio. En el lugar, localizaron una camioneta detenida con un hombre inconsciente en el asiento del conductor. Al realizar la valoración médica, los cuerpos de emergencia confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada de inmediato para preservar la escena, mientras se notificaba a los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

La incógnita del parabrisas: ¿Piedra o agresión?

Aunque las autoridades señalaron de forma preliminar que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, el caso ha tomado un giro debido a los daños observados en el vehículo:



Orificio sospechoso: El parabrisas mostraba una perforación que, según los primeros informes, parece ser ajena al impacto del choque.

Los peritos analizan si la muerte pudo ser provocada por el desde el exterior, presumiblemente una piedra. Causa de muerte: Hasta el momento, no se ha determinado si el deceso fue consecuencia del impacto del vehículo, de un posible objeto lanzado o de un factor de salud previo como un infarto.

Fiscalía de CDMX indaga accidente en Circuito Interior

Especialistas de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron indicios dentro y fuera de la unidad para esclarecer la mecánica de los hechos. El vehículo fue trasladado bajo custodia para realizar dictámenes periciales más profundos.

Será a través de la necropsia de ley y el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona que se logre determinar con precisión si existió una agresión directa o si se trató de un trágico accidente relacionado con objetos en la vía pública.

