¡Masacre en CDMX! Ataque a familia deja tres muertos y un heridos en Azcapotzalco
El brutal ataque ocurrió dentro de una vivienda en la colonia Santa María Malinalco, en Azcapotzalco; autoridades ya investigan a los responsables que se dieron a la fuga.
¡Tragedia en CDMX! En las primeras horas de este 14 de junio 2026, se reportó un brutal ataque a una familia en una vivienda de Azcapotzalco, dejando un saldo de una persona lesionada y tres muertos, entre ellos una menor de edad.
Vecinos reportaron algunas detonaciones al interior de una de las viviendas de la zona, por lo que llamaron a las autoridades capitalinas.
Tres muertos y una persona herida deja el ataque en Azcapotzalco
Según algunos testigos, un grupo de sujetos armados irrumpieron una vivienda, ubicada en el cruce de las calles Doctor Lisiaga y Galeana, en la colonia Santa María Malinalco, en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX).
Tras culminar el ataque, los sujetos escaparon rápidamente del lugar, dándose a la fuga. Los primeros reportes indican que el ataque a la familia dejó un saldo de una adolescente herida y tres personas muertas.
Hasta el momento se desconoce la razón por la que ocurrió el ataque a estos integrantes de la familia, por otro lado, no se ha dado información sobre la identidad de los posibles responsables.
🚒🎥📹 AL MENOS TRES PERSONAS MUERTAS Y UNA HERIDA EN AZCAPOTZALCO— Enrique Luna (@Enrique_LunaP) June 14, 2026
El incidente ocurrió al interior de un domicilio en #DoctorLiceaga de la colonia #SantaMaríaMalinalco donde ocurrió la balacera. pic.twitter.com/nr9S0Qaqwn
Autoridades investigan el brutal ataque a familia en Azcapotzalco
Elementos de paramédicos llegaron al lugar de los hechos para atender a una persona lesionada, quien fue trasladada de emergencia a un hospital de la zona.
La zona de los hechos fue acordonada para realizar el levantamiento de cuerpos, dando inicio a las investigaciones para dar con los responsables del ataque a la familia.
Por su parte, autoridades de la Ciudad de México no han dado más detalles respecto a este incidente.