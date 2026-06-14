¿El Metro CDMX va lento? Sigue aquí el avance de trenes en vivo hoy 14 de junio

Azteca Noticias te presenta el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 14 de junio de 2026.

¡Considéralo! Las estaciones Chabacano y Zócalo de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuattro Caminos, están cerradas hasta nuevo aviso.

Para llegar al Centro Histórico de la CDMX, es posible por medio de las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.