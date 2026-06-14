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¿El Metro CDMX va lento? Sigue aquí el avance de trenes en vivo hoy 14 de junio

¿Vas a salir este domingo a las calles de la CDMX? Consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro y toma previsiones para llegar a tiempo a tu destino.

Vagón del Metro CDMX.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te presenta el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 14 de junio de 2026.

¡Considéralo! Las estaciones Chabacano y Zócalo de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuattro Caminos, están cerradas hasta nuevo aviso.

Para llegar al Centro Histórico de la CDMX, es posible por medio de las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

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Retrasos en Línea 8

Usuarios reportan retrasos de hasta 20 minutos en la Línea 8 sin que pase un tren en dirección Constitución de 1917. El STC asegura que ya agiliza el avance de convoyes desde las terminales.

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